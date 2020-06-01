Советский газик, английский джип и другие «мыльницы» – родом из одного гаража

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Небогаты окраины Нарвы достопримечательностями, но мало кто пройдет равнодушным мимо этого дома по улице Юханова. А любители селфи непременно достанут свой смартфон и сделают снимок на память. Фон для этого как минимум любопытный: четыре автомобиля на крыше гаража – хоть и макеты, но впечатляющих размеров.

Эти безмоторные средства передвижения изготавливались для соревнований «Гонки на мыльницах», которые уже на протяжении многих лет проходят в Нарве на Днях города. Все они были изготовлены в гараже семьи Киричук.

Фото: Татьяна ЗАВЬЯЛОВА



Трудно в такой ситуации удержаться, чтобы не узнать о коллекции побольше, что мы, конечно, и сделали.

– Ее выполнил своими руками мой муж, Виктор Владимирович Киричук, – не отказывает нам в любезности принять у себя дома хозяйка усадьбы Вера Киричук. Да, теперь познакомить с коллекцией может только она – два года назад Виктор Владимирович ушел из жизни.

Газ-69 советского производства, английский Виллис времен Второй мировой войны, гоночная машина типа Формула – это, как выясняется, вовсе даже не макеты, а безмоторные средства передвижения. Выполненные, что немаловажно, из металла. Изготавливались макеты для соревнований «Гонки на мыльницах», которые уже на протяжении многих лет проходят в Нарве на Днях города.

– Занимал супруг и второе, и первое места, – говорит Вера. Из ее рассказа скоро становится понятно, в чем коренился секрет успеха: Виктор Киричук был большим знатоком автодела и очень увлеченным человеком.

Виктор Киричук был большим знатоком автодела и очень увлеченным человеком.

Фото: Татьяна ЗАВЬЯЛОВА



Именно автодело Виктор Владимирович и преподавал в Нарвском профессиональном учебном центре. Обучал этому молодых ребят так, что постигали они этот предмет с удовольствием, педагога своего ценили. Он же, в свою очередь, не мог оставить профессию и по достижении пенсионного возраста. «Рассчитался» только за несколько месяцев до ухода из жизни, почувствовав себя плохо.

– Ученики Виктора Владимировича просто молодцы, – говорит Вера.- До сих пор приходят на могилу, часто нахожу там от них цветы.

Вера говорит, что поначалу к их коллекции интерес был очень активный, даже иностранцы приходили, обычные горожане не обделяют ее своим вниманием до сих пор. Были даже предложения по покупке.

– И какие цены предлагали? – спрашиваю.- Сколько это может стоить?

– Не знаю, – улыбается хозяйка. – До этого не доходило. Я всегда говорю: не продается. Это нам о Викторе Владимировиче память.

Память о муже и отце семье Киричук действительно дорога. Создал глава семейства этот свой нетленный капитал верным служением своим близким.

– Жили мы с Виктором дружно, таким он был человеком: не пил, не курил, в домашней работе помогал. Верующим был человеком...

Да к тому же мужчиной «рукастым»: все в его хозяйстве находилось в порядке. А ради своего увлечения мог встать и в 6 утра, чтобы успеть что-то сделать до работы. В итоге некоторые модели появлялись на свет за 3 месяца.

– Для него ничего сложного в этом ремесле не было – ни умственного, ни физического. Он ведь закончил механический факультет российского университета, – поясняет Вера. А уж она-то механикам цену знает – сама когда-то работала мастером на часовом заводе в Донбассе.

Но, переехав в Нарву, подходящей работы здесь не нашла, полностью погрузилась в семейную жизнь, воспитание детей, которых у нее с Виктором Владимировичем было двое. Не раздражало ли ее очень трудоемкое увлечение супруга?

– Ему это нравилось, а мне нравилось, что ему хорошо – улыбается Вера.

Но, строго говоря, служили способности Виктора Владимировича и прямым интересам семьи. Мастер отреставрировал два ретро-автомобиля, после его ухода из жизни они отправились на продажу. Получается, поддержал таким образом осиротевшую семью, когда обычным способом помочь уже не мог.

Пулемет, выполненный в натуральную величину, участвовал в празднованиях 9 мая.

Фото: Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

К сожалению, коллекция мини-авто сейчас уменьшилась. Было в ней еще два экземпляра: «машина Ленина» (Роллс-Ройс) и еще одна, американская. Но для них нашлось место только возле дома, и малолетние «водители» в буквальном смысле их едва «не заездили». Пришлось семейству эти раритеты отдать своим знакомым на дачу.

Зато во дворе дома мы находим еще несколько творческих работ Виктора Киричука, в том числе... пулемет в натуральную величину. На одной из своих машин мастер участвовал в празднованиях 9 мая, вероятно, орудие это делалось для большей исторической достоверности.

Последней же моделью Виктора Владимировича стал вертолет, сделанный в последний год его жизни. Впервые мастер сопроводил свое детище надписью. «Небо зовет», – написал он.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА



