Тармо Таммисте: задачи задушить Ида-Вирумаа не ставилось

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На страницах предыдущего номера нашего издания мы обсуждали с советником министра экономики по Ида-Вирумаа Тармо Таммисте выделение средств для территорий, подпадающих под «справедливый переход». На этот раз речь пойдет о государственных пособиях, выделенных региону в связи с критической обстановкой по COVID-19, и введенных в этой связи ограничениях.

Компенсировать потери бизнеса правительство пообещало почти месяц назад, многие вопросы к сегодняшнему дню решены, и с г-ном Таммисте мы говорим о конкретике.

Цифра выделенной суммы не раз менялась. Сначала речь шла о 2,8 миллиона евро, затем – о 2,2, и на сегодня остановилась на отметке 2,133 миллиона. Деньги будут распределяться не «всем поровну», а в зависимости от предыдущих показателей той или иной фирмы. В интервью ERR министр госуправления Аннели Отт так объяснила эту процедуру: «Будут учитываться задекларированные работодателем в ноябре расходы на рабочую силу в пересчете на каждого человека, работавшего в Ида-Вирумаа. Максимальная сумма на одну фирму 180 000 евро. Выплаты будут производиться на основании полученных от Налогового департамента данных о предприятиях и работниках. Мы надеемся произвести выплаты компаниям до конца текущего года».

– Это поддержка предпринимателям для выплачивания людям зарплат, – говорит Таммисте. – В регионе около 300 предприятий туристического сектора…

– Тармо, предприятия разные, и если малые фирмы смогут с помощью этих денег удержаться на плаву, то большим предприятиям пособия будет явно недостаточно…

– Да, есть большие отели, большие СПА, такие, как Noorus, Meresuu. Для них эта сумма мизерна. Поэтому в правительстве обсуждается вопрос о дополнительной целевой помощи таким предприятиям. Решение, в целом, было положительным, но о суммах говорить рано. Эстония – член Евросоюза, вопрос нужно согласовывать с Еврокомиссией. И 21 декабря правительство направило туда запрос о том, чтобы осуществить такие выплаты. Думаю, окончательно этот вопрос решится уже в новом году.

– Это касается только дополнительных целевых выплат?

– Да, на базовую помощь 2,1 миллиона евро это не распространяется. Эти деньги придут в регион быстро. А вот на ответ из ЕК потребуется время, в связи с праздниками и прохождением всех процедур может понадобиться месяц-полтора.

– В этом запросе в Еврокомиссию оговариваются определенные суммы?

– Да, правительство обсуждало помощь каждому конкретному предприятию. Думаю, такая помощь будет, Еврокомиссия одобрит документ.

– Если у предпринимателей будет уверенность в получении средств, они могут решать свои финансовые проблемы и по-другому…

– Уверенность – это важно. Но не думаю, что будет хорошим решением взять, например, кредит под будущую помощь. Это, конечно, не сложно, но нецелесообразно. Потребительский кредит дается под очень высокий процент. Это крайний случай. Сначала выручат эти 2,1 миллиона, которые можно распределять, не согласовывая ни с кем в Евросоюзе. Думаю, уже это многим поможет. А что касается будущих поступлений, то каждое предприятие должно сделать свои расчеты. Самое главное, предприниматели должны знать – их никто не бросит.

Последний наш вопрос г-ну Таммисте касался локдауна Ида-Вирумаа, который продлится по 3 января уже будущего, 2021 года. Закрыты все увеселительные заведения региона – рестораны, кафе, отели, СПА. Но даже дилетанту понятно, что после такого тяжелого года людям хочется праздника. И они будут искать его за пределами региона – выезд из Ида-Вирумаа, слава Богу, не закрыт. И повезут туда свои деньги. Таким образом получается, что одной рукой государство помогает нашим предпринимателям, а другой – отбирает у них возможный доход…

Тармо Таммисте:

– Честно говоря, мне трудно комментировать эту ситуацию. Я прекрасно понимаю людей, которых лишили праздника, понимаю и предпринимателей, остающихся без праздничного заработка. С другой стороны, правительство, оценивая ситуацию, исходило из реального положения в регионе, в том числе и из того, как выполняются ограничительные меры. Простой пример – маски. До сих пор есть люди, и их немало, которые пренебрегают этим простейшим правилом. Нет сознательности: не вижу вирус, значит, его нет! И на это тоже смотрят в правительстве, и на такое поведение была негативная реакция. И правительство предупреждало, что в случае нарушения ограничений будут приняты более жесткие меры.

– Может ли локдаун быть продлен и после 4 января?

– Пока неизвестно. Будет, в первую очередь, оцениваться кривая заболеваемости. Да, было принято непопулярное решение. Но, поверьте, задачу «задушить» Ида-Вирумаа не ставил никто.

P.S. Уже после выхода номера пришло правительственное сообщение о том, что локдаун в нашем регионе продлен до 17 января. Кроме того, аналогичные меры и на тот же срок приняты и в Харьюмаа. То есть, праздничная повестка в Таллинн отменяется…

Виталий ШКОЛА