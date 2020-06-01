Нарва готовится к вакцинированию

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Вот-вот, уже в конце этого месяца, в Эстонию должна поступить первая партия вакцины от коронавируса. Означает ли это, что победа над ковидом близка, и от чего она зависит?

По словам руководителя Нарвского центра социальной работы Татьяна Стольфат, вакцинацию смогут пройти 132 клиента Дома попечения.

На этот вопрос наше издание попросило ответить руководителя отделения экстренной медицины Нарвской больницы Пилле Летюку.

«Это зависит от того, сколько людей в итоге будет вакцинировано, чтобы появился эффект в обществе. Недостаточно, к примеру, вакцинировать только всех медработников, тем более что половина из них уже переболели ковидом. Потому что эпидемию заканчивают обычные люди, не медики, и это касается всех вакцинаций в принципе: есть определенный порог, и чем больше людей мы вакцинируем, тем быстрее и надежнее будет эффект», – рассказала нашему изданию врач.

По ее словам, возможно, что эффект появится в марте-апреле, но, скорее всего, мы сможем его ощутить будущей осенью.

«Мы надеемся, что после того, как в январе будут вакцинированы группы риска, в феврале пройдет вакцинация. Потом надо будет сделать всем повторный укол – примерно через три-четыре недели. А потом еще через месяц вторая волна сойдет на нет, как и в прошлом году, потому что закончится сезон вирусных заболеваний. Поэтому эффект от вакцинации, когда мы сможем сказать, что больше не боимся короны, скорее всего, наступит следующей осенью», – пояснила специалист.

В первой очереди – группа риска

Помимо медиков одними из первых вакцинацию должны пройти сотрудники домов попечения и представители групп риска. Руководитель Нарвского центра социальной работы Татьяна Стольфат рассказала нашему изданию, что подготовка к вакцинированию в центре уже идет. «Мы сейчас работаем над составлением и передачей списков людей, согласных вакцинироваться, получаем согласования от семейных врачей, которые сообщают, нет ли у человека противопоказаний к прививке. Идет очень серьезная подготовительная работа. Вчера Департамент здоровья провел инфосеминар, на котором нам объясняли, как эта система будет работать. В дальнейшем мы получим дополнительные инструкции, а сейчас наша задача – собрать все необходимые документы, чтобы быть во всеоружии». Вакцинацию смогут пройти 132 клиента Дома попечения и 10 клиентов, получающих услугу попечения на дому. Также центр ждет информации о том, какое количество сотрудников разрешат вакцинировать в первую очередь. Всего в Нарвском центре социальной работы сейчас трудится 160 человек.

План вакцинации, обнародованный правительством на этой неделе, предполагает, что в первом квартале будущего года будут привиты от коронавируса медицинские работники, представители групп риска и сотрудники домов социального попечения, передала в воскресенье «Актуальная камера». Во втором квартале – все остальные. Проведенный в Эстонии опрос показал, что 60% населения собираются вакцинироваться, 20% сомневаются и еще 20 настроены против. Департамент здоровья поясняет, что вакцинирование – дело добровольное, и принуждать к нему государство никого не будет, даже врачей, работающих в инфекционных отделениях.

Ирина ТОКАРЕВА