Правительство поддержит семью погибшего от COVID-19 нарвского врача

Среда обитания / ЗдравоохранениеПравительство поддержит семью погибшего от COVID-19 нарвского врача
Дата публикации: Сегодня, 10:40 Просмотрено: 141
На состоявшемся во вторник заседании кабинета министров правительство решило поддержать семью главы отделения анестезиологии и реанимации Нарвской больницы, погибшего от COVID-19.
Правительство приняло принципиальное решение выделить 50 тысяч евро из государственного резерва на поддержку семьи Александра Чернёнка, заведующего отделением анестезиологии и реанимации Нарвской больницы.
Средства будут выделены решением заседания правительства после того, как Министерство социальных дел представит Министерству финансов соответствующее ходатайство.
BNS