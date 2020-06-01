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Среда обитания / ЗдравоохранениеПравительство поддержит семью погибшего от COVID-19 нарвского врача

Дата публикации: Сегодня, 10:40 Просмотрено: 141

На состоявшемся во вторник заседании кабинета министров правительство решило поддержать семью главы отделения анестезиологии и реанимации Нарвской больницы, погибшего от COVID-19.

Правительство приняло принципиальное решение выделить 50 тысяч евро из государственного резерва на поддержку семьи Александра Чернёнка, заведующего отделением анестезиологии и реанимации Нарвской больницы.
Средства будут выделены решением заседания правительства после того, как Министерство социальных дел представит Министерству финансов соответствующее ходатайство.
BNS

Правительство поддержит семью погибшего от COVID-19 нарвского врача
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Комментарии (1)

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Narvakas
Сегодня, 11:29
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Valitsusel on vaja iga perekonnale kes koronaga kaotasid pereliikmed maksta 50 000 EURO !!!!!

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