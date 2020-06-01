Появились мошенники с вакциной от COVID-19

Дата публикации: Вчера, 15:24 Просмотрено: 632

Внимание! Союз семейных врачей Эстонии предупреждает о мошенниках, предлагающих вакцину от COVID-19 по телефону.

Вакцина еще не прибыла в Эстонию. Когда вакцина прибудет, и начнется вакцинация представителей группы риска, вам позвонят медицинские работники, которых вы уже знаете – например, ваш семейный врач или семейная медсестра.

В 2021 году вакцинация бесплатная, расходы берет на себя государство. Не дайте себя обмануть и расскажите об этом родственникам и друзьям.

О попытках мошенничества просим сообщить в полицию. Берегите себя!

Веб-констебль Яна Фролова