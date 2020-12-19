Маски, от которых точно нет пользы

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Антонина Вредная

Привычная уже картина: у входа в торговый зал супермаркета дежурят полицейские с запасом бесплатных масок. Один из посетителей, завидев блюстителей порядка, раздраженно ворчит: «Да есть у меня маска, есть, специально для вас ношу!». И, небрежно достав из кармана пальто одноразовую, но явно уже не раз использованную маску, надевает ее на лицо. Таких примеров за последнее время я наблюдала немало: маски достают из карманов и сумок, в торговых центрах молодежные компании прогуливаются, прикрывая шарфами или масками лишь подбородки.

Распоряжение правительства не появляться в торговых центрах, автобусах и других закрытых публичных местах без маски вызвало в обществе неоднозначную реакцию: кто-то воспринял его как должное, кто-то – как ущемление личных прав.

Можно верить или не верить в пользу масок, но, так ли иначе, возникает вопрос: кому мы делаем хуже, когда носим маски неправильно? Департамент здоровья давно и четко разъяснил, что одноразовые маски потому и называются так, что использовать их можно не более двух часов. В противном случае скопившиеся на маске бактерии могут попасть в дыхательные пути. То есть те, кто носят одноразовую маску по неделе в кармане, увеличивают, а не уменьшают собственный риск заразиться – не только коронавирусом, но и другими инфекционными заболеваниями. Или заразить своих родных и близких.

Можно сколько угодно ворчать, мол, раз распоряжение отдали, так и обеспечьте народ бесплатными масками – они ведь не каждому по карману. Но только ситуацию к лучшему это не изменит. В конце концов, не так уж трудно сшить – на сайте Департамента здоровья есть рекомендации, как делать это правильно – несколько многоразовых масок, которые можно стирать и проглаживать. В отличие от других проблем, которые на нас навалились, эта – наименее сложная. И если есть надежда, что поголовное ношение масок остановит коронавирус, а вместе с ним – и локдаун Ида-Вирумаа, то наверняка стоит побеспокоиться о том, чтобы носить маску не только «для галочки».