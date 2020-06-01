Залы кафе и ресторанов закрыты. Но кухни многих продолжают работать

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С 12 декабря по решению правительства в Ида-Вирумаа на три недели закрыты все кафе, рестораны, кинотеатры, театры, места проведения концертов, музеи и выставочные помещения, спортивные клубы, бассейны, СПА и гостиницы. Однако кухни многих нарвских кафе и ресторанов продолжают работать – в расчете на то, что близятся зимние праздники и люди захотят избавить себя от бытовых хлопот, заказывая кулинарные изыски на дом.

Шеф-повар ресторана Rondeel Владимир Упениек: вот этот домашний хлеб – тоже в заказах навынос.

И праздничные коробки, и просто обеды

По иронии судьбы именно 12 декабря ресторан Нарвского музея Rondeel планировал провести презентацию полностью обновленного меню, а также рассказать о возможности заказать на дом ужин от шеф-повара ресторана. Начиная с 29 ноября, то есть первого Адвента, Rondeel приглашал по воскресеньям на рождественские обеды, предлагая специально разработанное для них меню… Теперь, естественно, рождественские обеды отменены.

– Отменены в зале обслуживания Rondeel, – уточняет руководитель по продажам Нарвского музея Наталья Вовденко и спешит добавить, – но рождественский обед от Rondeel или новогодний ужин от нашего шеф-повара не надо отменять: кухня нашего ресторана продолжает работать, и заказы от ресторана Rondeel в любой день доступны через Bolt Food. В случае более крупных заказов и заказов на оформление праздничного стола возможна прямая доставка от ресторана.

Сегодня Rondeel предлагает праздничные коробки с набором продуктов, из которых любая хозяйка легко приготовит изысканный ужин на четырех человек всего за 40 минут: мясо уже замариновано (но можно выбрать рыбу или вовсе вегетарианский сет), предварительно запеченные овощи достаточно поставить в духовку на 10 минут; закуски, хлеб ручного изготовления, намазка, соус, луковое варенье и десерт тоже в коробке; инструкция от шеф-повара Rondeel Владимира Упениека прилагается.

По словам Упениека, меню навынос было составлено еще весной, когда кафе и рестораны также были закрыты из-за объявления в стране чрезвычайного положения в связи с пандемией коронавируса. Но тогда руководство музея приняло решение, что и кухня ресторана работать не будет. Вновь открылся Rondeel в июне, а его кухня продолжает функционировать и сегодня. «Так что к нынешней ситуации мы оказались уже подготовленными», – считает шеф-повар. Причем заказать в ресторане Нарвского музея можно не только праздничные коробки, но и обычный обед. По словам Натальи Вовденко, разработано специальное семейное меню, в котором есть наваристые супы.

Еще один нарвский ресторан M.Chagal, расположенный в отеле Narva, также предлагает навынос любые блюда, которые есть в его меню; доставят через Bolt Food.

Кафе Muna, работающее в стенах Нарвского колледжа ТУ, весной активно продвигало свои услуги по доставке еды на дом не только в пределах Нарвы, но и обслуживало Нарва- Йыэсуу и Силламяэ (мы писали об этом в одном из апрельских номеров нашей газеты, в материале «Корона- вирус закрывает рестораны и кафе, но доставка еды на дом не пользуется в Нарве большой популярностью»).

– Теперь мы изменили cвою стратегию, – говорит Бронислава Пупкевич, управляющая Muna. – Ежедневно навынос мы не работаем. У нас можно заказать только праздничные коробки с набором продуктов к Рождеству и Новому году.

Красочный рекламный ролик Muna, скажу от себя, набирает большое количество лайков в Фэйсбуке. Но сколько заказов будет в реальности, покажет время.

«Спасти персонал и место, куда можно будет вернуться»

Популярное нарвское кафе «Бублик» на улице Пушкина с 12 декабря работает только как магазин-булочная. То есть сюда можно зайти и купить свежую выпечку, кондитерские изделия.

– Конечно, расходы (люди выходят на работу, печи не простаивают) не сопоставимы с затратами, – говорит владелица «Бублика» Олеся Игнатьева. – Работаем только для того, чтобы хоть как-то продержаться на плаву, самое главное сейчас – спасти персонал и спасти место, куда потом можно будет вернуться. Ждем к концу этой недели решения правительства (наш разговор с Олесей проходит во вторник, 15 декабря – ред.): окажут всему нашему сектору помощь или «благословят» на банкротство и после 3 января. Лично я считаю, что подобную ситуацию с ростом коронавируса власти могли прогнозировать уже в ноябре и предпринимать какие-то усилия, информировать нас заранее о планируемых действиях.

Объявил свой ресторан... церковью

13 декабря интернет взорвал владелец ресторана Franzia в Нарва-Йыэсуу Индрек Кыверик: поскольку правительство, несмотря на стремительно растущее количество заболевших коронавирусом, не закрыло церкви, он объявил свой ресторан… церковью и повесил на закрытые двери баннер с изображением креста и словом kirik. «Знаменитый ресторан в Нарва-Йыэсуу пытается остаться на плаву, опираясь на церковь и веру?» – гласит название материала об Индреке в эстоноязычной версии DELFI.

Если рестораны закрывают, а церкви нет, почему бы не объявить свой ресторан церковью.

Как сказал нашему изданию Индрек Кыверик, он будет готовить рождественские наборы с полуфабрикатами на кухне своей Franzia и сам потом развозить клиентам. Собственно, весной этого года он так и спас свой бизнес, причем «путешествуя» практически по всей Эстонии. И, по словам Индрека, многие его клиенты уже сегодня сделали заказы, даже еще не зная, что будет в меню.

Даже один имеет значение

Вячеслав Коновалов, директор Пяхклимяэской гимназии, на своей страничке в Фэйсбуке написал 13 декабря следующий пост: «Дабы оказать посильную помощь попавшему в затруднительное положение из-за ограничений по COVID местному ресторанному/кафейному бизнесу, планируем семьей 5 раз в неделю делать заказы еды навынос (с доставкой или без, неважно). Каждый день – новое место.

Присоединяйтесь к флешмобу со своей частотой заказа. Даже один заказ имеет значение. Помоги местному предпринимателю, которого наверняка знаешь лично!».

Его призыв перепостили уже более 90 человек, а в комментариях народ активно делится информацией о том, какие кафе предлагают еду навынос. И что приятно: никто не язвит по поводу возможностей человека с директорской зарплатой. Сказано же: окажи посильную помощь. А выбор уже за каждым из нас.

Светлана ЗАЙЦЕВА