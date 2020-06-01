От коронавируса скончался завотделением Нарвской больницы Александр Чернёнок

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Заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы Александр Черненок скончался от коронавируса.

Фото: Виталий ШКОЛА



«Эстонское общество анестезиологов и медицинская общественность понесли большую утрату, - сообщило общество в четверг. - От нас ушел высоко ценимый врач и специалист, заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы Александр Черненок, который проиграл схватку с коронавирусом».

«Александр Черненок был добрым и крайне работящим коллегой, который всегда поддерживал работников своего отделения. Черненок исполнял свои рабочие обязанности и лечил пациентов в отделении интенсивной терапии до заболевания коронавирусом», - сообщило общество.

Эстонское общество анестезиологов и Эстонский союз врачей выражают соболезнования семье, близким и всем коллегам Александра Черненка.

BNS