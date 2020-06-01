Департамент социального страхования закрывает бюро обслуживания клиентов в Йыхви, Нарве и Кохтла-Ярве

Дата публикации: Сегодня, 11:50 Просмотрено: 250

В целях борьбы с распространением коронавируса со вторника, 15 декабря, Департамент социального страхования временно закрывает бюро обслуживания клиентов в Йыхви, Нарве и Кохтла-Ярве.

Бюро обслуживания клиентов будут закрыты до 4 января. Департамент социального страхования просит клиентов из Йыхви, Нарвы и Кохтла-Ярве пользоваться электронными каналами связи или звонить по справочному номеру 612 1360.

Другие бюро обслуживания клиентов Департамента социального страхования пока будут оставаться открытыми, однако департамент просит клиентов воздержаться от их посещения при подозрении на заболевание или наличии симптомов заболевания. В зале обслуживания действует правило 2+2 и обязательно ношение масок.

Работают все электронные каналы и справочные телефоны Департамента социального страхования – справочный номер 6121 360 доступен с 9.00 до 17.00. Можно также писать на адрес э-почты info@sotsiaalkindlustusamet.ee. В среду самообслуживания Департамента социального страхования можно войти по адресу iseteenindus.sotsiaalkindlustusamet.ee. Для авторизации в среде самообслуживании можно воспользоваться ID-картой, Mobiil-ID или Smart-ID.

Кризисный телефон помощи жертвам 116 006 и телефон помощи детям 116 111, а также чаты Департамента социального страхования работают в режиме 24/7. Департамент по мере необходимости будет расширять возможности для приема звонков на свои справочные номера.