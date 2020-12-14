Утверждена программа вакцинации от коронавируса

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Правительство Эстонии одобрило во вторник составленный Министерством социальных дел план вакцинации от коронавируса.



Согласно программе вакцинации, в первую очередь вакцину получат около 30 000 работников сферы здравоохранения, около 25 000 работников и жильцов домов попечения, а также примерно 260 000 человек старше 70 лет и люди, имеющие определенный диагноз (диабет, ожирение, хронический бронхит, онкологические заболевания, почечная недостаточность и другие). Кроме того, в первых рядах следует вакцинировать около 35 000 работников в сфере оказания жизненно важных услуг.

Вакцинировать население смогут врачи, медсестры и акушерки, прошедшие соответствующее обучение в последние пять лет.

Эстония по предварительным договорам забронировала поставку нижеследующих вакцин от коронавируса:

• AstraZeneca – 1 330 000 доз

• Jannsen Pharmaceutica NV – 300 000 курсов вакцины;

• Pfizer/BioNTech – 603 876 доз

Эстония ведет переговоры и с другими производителями.

Оповещение о принадлежности к группе риска люди будут получать от семейных врачей и через портал eesti.ee. Информация о вакцинации будет доступна на специальном сайте Департамента здоровья www.vaktsineeri.ee.

Вакцина будет бесплатной в течение 2021 года. Вакцинация будет проводиться на добровольной основе.

Приоритетные группы риска

В список диагнозов, при наличии которых люди включаются в приоритетную группа для вакцинации, входят диабет, ожирение, хронический бронхит, бронхоэктаз, хроническое обструктивное заболевание легких, астма в тяжелой форме и астматическое состояние, цистический фиброз, онкологические и кардиологические заболевания, почечная недостаточность, демиелинизирующие заболевания центральной нервной системы, пациенты с пересаженным костным мозгом и внутренними органами, иммунная недостаточность, а также пациенты с гематологическими, ревматологическими, гастроэнтерологическими и неврологическими заболеваниями, которые в течение последних пяти лет получали терапию, снижающую иммунитет.

Семейный врач также сможет в приоритетном порядке вакцинировать пациентов из своего списка, у которых нет вышеперечисленных заболеваний или состояний, но которые безусловно нуждаются в вакцинации в силу состояния своего здоровья (например, какая-то редкая болезнь и пр.).

После вакцинации групп риска возможность вакцинации будет предоставлена представителям критически важных для общества областей, таких как работники "первой линии" с повышенным риском заражения, перечень которых в данное время уточняется, а также занятым в оказании жизненно важных услуг согласно Закону о чрезвычайных ситуациях. Таких людей в Эстонии насчитывается примерно 35 000.

Вакцинация детей сможет начаться после появления подходящей для детей вакцины.

Предполагается, что разрешение на продажу в ЕС первой получит вакцина от коронавируса разработки Pfizer/BioNTech. Это должно произойти в конце декабря, а вакцина Moderna получит аналогичное разрешение в середине января. Соответственно, можно предполагать, что в первом квартале 2021 года будет возможность вакцинировать работников учреждений здравоохранения и клиентов учреждений по уходу, а также начать вакцинацию людей старше 70 лет и страдающих тяжелыми или хроническими заболеваниями.

Обучение персонала для вакцинации

Вакцинацию смогут проводить врачи, медсестры и акушерки, которые в течение последних пяти лет прошли базовый курс вакцинации, а также соответствующий курс повышения квалификации. В настоящее время началось проведение таких базовых и дополнительных курсов на удаленной основе для медицинского персонала, который примет участие в вакцинации. Обучение будет проводиться до конца января.

Департамент здоровья организует вакцинацию от COVID-19 точно так же, как и вакцинацию от других заболеваний. Большинство медицинских учреждений, в которых есть работники с правом вводить вакцину, будут вакцинировать свой персонал самостоятельно.

Первичными пунктами вакцинации станут больницы, центры семейной медицины, дома по уходу, рабочие места лиц, связанных с оказанием жизненно важных услуг и других работников с повышенным риском заражения, инфекционные клиники и кабинеты для вакцинации.

Параллельно с вакцинацией групп риска в первые месяцы следующего года будет разработана процедура вакцинации всех остальных желающих, в которой будут учитываться получение вакцинами разрешения на продажу в ЕС и график поставок вакцин. Детальный порядок проведения вакцинации в местах для вакцинации в настоящее время уточняется.

Организация вакцинации

Производители вакцин отвечают за доставку вакцины в согласованное место в государстве-члене ЕС. В случае Эстонии таким местом является центральный склад Департамента здоровья, в котором будут обеспечены необходимые условия для вакцин, нуждающихся в хранении при необычно низкой температуре (от -15 до -80 градусов).

Сверхнизкие температуры могут быть обеспечены сухим льдом или специальным холодильным оборудованием. Обе возможности будут обеспечены на центральном складе департамента не позднее конца декабря.

Хранящиеся на центральном складе вакцины будут развозиться согласно программе распределения и согласно потребностям в конкретных пунктах. Вместе с вакцинами пункты вакцинации будут снабжаться необходимыми иглами, шприцами и растворителем. В пунктах вакцинации не потребуется создавать особые условия или закупать дополнительные средства для хранения вакцин. Доставка по Эстонии вакцин, которые нуждаются в низкой температуре хранения, будет осуществляться раз в неделю или по мере необходимости.

Даже самые чувствительные к условиям хранения вакцины могут до пяти дней храниться при обычных условиях (от +2 до +8 градусов). Департамент здоровья наймет внешних подрядчиков для развозки вакцины по Эстонии.

Вакцины поставляются в ампулах, содержащих несколько доз, поэтому дозирование и развозка вакцин по Эстонии потребует более тщательного планирования, чем в обычной ситуации.

Медицинский работник в пункте для вакцинации будет составлять план вакцинации целевой группы, оценивать в соответствии с ним понедельную потребность в вакцине и заказывать у Департамента здоровья соответствующее количество. Семейные врачи будут сами вызывать вакцинируемых, а в домах по уходу вакцинация будет проводиться на месте.

До начала вакцинации у вакцинируемого будет проверяться наличие временных или постоянных противопоказаний к вакцинации. Ему также будут разъяснять необходимость в вакцинации, информировать о возможных побочных эффектах и действиях при их появлении, а также отвечать на прочие вопросы, которые могут возникнуть у людей. Кроме того, вакцинируемых будут просить сообщать обо всех возможных побочных эффектах после вакцинации, бронировать для вакцинируемого время для получения второй дозы вакцины и сообщать об этом вакцинируемому. После вакцинации соответствующее уведомление будет регистрироваться в информационной системе здравоохранения. Информация о побочных эффектах будет передаваться в Лекарственный департамент.

Включенные в целевую группу будут получать приглашение на вакцинацию от своего семейного врача и через портал государственных услуг eesti.ee; таким же способом будет приходить уведомление о второй дозе вакцины. С дополнительной информацией о вакцинах от коронавируса можно ознакомиться на сайте www.vaktsineeri.ee. О побочных эффектах также можно будет сообщать напрямую в Лекарственный департамент.

По данным ERR