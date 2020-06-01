Правительство готовит пакет помощи Ида-Вирумаа

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Правительство на этой неделе намерено утвердить пакет помощи Ида-Вирумаа. Общий размер дотации не превысит 10 млн евро и будет состоять из двух мер - компенсации по зарплатам и компенсации текущих расходов.

Ограничения в Ида-Вирумаа начали действовать с минувшей субботы. Закрыты гостиницы, спа, увеселительные заведения, спортивные секции и многое другое.

«думаем, что работникам, вынужденным остаться дома, можно через Кассу по безработице выдавать компенсации по зарплатам. Также мы рассматриваем различные возможности для предприятий, которые были вынуждены закрыться, чтобы компенсировать им постоянные затраты. Конечно, не в полном объеме, но какую-то часть мы компенсируем», - говорит министр финансов Мартин Хельме.

Финансовая помощь будет рассчитываться для конкретных предприятий, основания для получения денег необходимо будет документально доказать. Разделения по сферам деятельности не будет.

Детальное обсуждение вышеперечисленных мер в правительстве запланировано на вторник, 15 декабря. Общий объем пакета помощи закрытым на карантин предприятиям пока неизвестен, равно как и конкретные даты выплат.

«Думаю, что первые выплаты состоятся лишь в начале следующего года», - подчеркивает Хельме.

Компенсационный механизм будет действовать до окончания введенных ограничений, то есть для Ида-Вирумаа это означает, что правительство покроет простой бизнеса с 12 декабря по 3 января. Если срок ограничений продлят, то автоматически продлится и период выплаты компенсаций.

По материалу ERR