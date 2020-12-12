Ида-Виру ожидает в понедельник от правительства меру поддержки, чтобы избежать коллапс туризма

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В понедельник 14 декабря, состоится зоом кризиса. Приглашается весь Ида-Вируский сектор туризма и медия. Главный вопрос на который ждут ответа — это величина, содержание и время открытия меры поддержки.

Решением правительства от 12.12.2020 деятельность сектора туризма Ида-Вирумаа остановлена. По состоянию на октябрь 2020г. в Ида-Вируском секторе туризма действующих предприятий/учреждений 160 и работников 1500. А закрытие и открытие вновь только одного учреждения размещения обойдется почти 4 миллиона евро. Падение оборота до 0 с учетом того, что запасы у сектора отсутствуют с весеннего кризиса. Если меры поддержки незамедлительно не будет, то опасность сокращения касается 50% работников частного сектора.

В Ида-Вирумаа параллельно два кризиса: локдаун гуризма и сокращене сланцевого сектора. В 2020 году только-что исчезло 1000 рабочих мест в сланцевом секторе. Если прибавится еще сокращение сектора туризма — это катастрофа.

Ида-Вируский кластер туризма собрал данные из департамента статистики и провел свежие кризисные опросы кластера, что дает возможность провести анализ сектора. Существенное знание, которое дал опрос — это маштабность расходов, возникшее из закрытия сектора. Одно только закрытие и открытие вновь одного учреждения размещения обойдется почти 4 миллиона евро. С наибольшим влиянием как на поток туристов так и на расходы закрытия - это спаа. Закпытие одного крупного спаа на 1 месяц обойдеться почти 350 тысяч евро и отрытие вновь примерно столько же. Из опроса выяснилоь, что закрытие отеля примерно на 50 мест и его открытие вновь стоит 65000 евро, более крупных гостиниц в уезде 8. Такого положения предприятиям невозможно пережить, особенно сейчас, когда начиная с марта в секторе туризма кризис, запасы использованы и доход с закрытием предприятия 0.

Решение правительства о закрытии было предприятиям туризма шоком. Это было совершенно неожиданным. Далее все предприятия были вынуждены срочном порядке аннулировыать все с большим трудом полученные бронировки на конец года, аннулировать все заказы связанные с обслуживанием (начиная с продуктов питания). Больше всего заботит персонал — откуда брать деньги на зарплату, если доход 0 евро. Нереально.

Если поддержки не будет и работу следует прекратить, то например за закрытием одного крупного спаа и затем начинать работу спаа на том же месте стоит 20 миллионов евро и занимает времени 1,5 года. Крупных спаа в регионе 4 и кроме этого еще 2 усадебных спаа. Всего с закрытием и открытием их вновь потребность в инвестициях почти 100 миллионов евро. В настоящее время таких инвестиций в сельских регионах Эстонии никто не делает.

Ида-Вирумаа уже ранее переживала коллапсы туризма. Это было в начале 1990-х годов, когда крупные санатории с советских выремен прекратили свою деятельность. Вы помните, когда положение стало восстанавливаться? Например Мересуу СПА открыли только в 2008 гоу. Так что восстановление сектора занимает почти 20 лет.

Годовой оборот сектора туризма в Ида-Вирумаа почти 33 миллиона евро. Рядом с промышленностью оборот ни так велик, но влияние секиора примарно на имидж и среду проживания уезда. Маркетинговая смета сектора в год по меньшей мере миллион евро, что создает уезду положительный имидж. Услуги предлагаемые сектором (спаа, места питаня, культура, впечатления) очень существенные факторы места проживания. Без туризма уезд не атрактивен для жителей п рабочей силы. Отплыв населения выросло бы еще — что окажет влияние на всю экономики.

Руководитель Ида-Вируского Центра Предпринимательства Пилле Сээт: « Мы понимаем, что с точки зрения здравоохранения положение критичное. В тоже время эту обстановку сектор туризма без быстрой помощи государства не переживет. Для ввода меры поддержки имеются все предпосылки. Правительство четко обещал это. Также посетивший недавно Ида-Вирумаа премьерминистр Юри Ратас имеет информацию о положении туризма.

Аргументы убедительны: сектор запаса не имеет, восстановление сектора после закрытия нереально дорого и длительное — на сегодняшний день рационально выплатить поддержку в миллионах, а не стоять друг против друга с ущербом в 100 миллионов, который возникниет от коллапса сектора. Аргументы убелительны: сектор запасов не имеет, восстановление сектора после закрытия нереально дорого и длительно — сегодня рационально выдать поддержку в миллионах а не стоять с глазу на глаз с ущербом в 100 миллионов, что возникнет от коллапса сектора.

Кластер туризма уже передал Министертству экономики и Коммуникации первичные данные кризисного опроса. Сектор и местная медия очень ждут проводимый 14.12.2020 в сотруничестве с государственными учрежденими встречу кризисной информации по зууму. Вопрос № 1: в каком объеме, на что и когда будет мера поддержки.

В Ида-Вируский кластер туризма сегодня входят 60 самых активных предприятий и учреждений, которые предлагают размещение, питание и впечатления и + к тому все самоуправления Ида-Вирумаа. Кластер действует уже 10 лет.

Кадри Ялонен, Координатор Ида-Вируского кластера туризма