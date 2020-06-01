Мать школьника из Норвегии: «Сына призывают в Эстонскую армию»

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Уважаемая редакция!

Мы с сыном постоянно проживаем в Норвегии. Сын родился в Норвегии, получает здесь среднее образование. На днях ему пришла повестка в Эстонскую армию. Второе гражданство – эстонское – он взял в свое время, чтобы было легче ездить в Эстонию в гости к бабушке.

Что нам делать? Сыну сейчас важно получить среднее образование. Ведь в Эстонии не срывают в армию юношей из гимназии. Почему же мой сын должен прерывать обучение в школе? Или у нас сейчас остался один путь – отказ от эстонского гражданства?

С уважением,

Юлия

На запрос редакции по ситуации Юлии пришел ответ из Департамента оборонных ресурсов Эстонии. В нем говорится о том, что на круг прав и обязанностей призывника, а также на очередность процедур, проводимых департаментом в его отношении, влияют данные о возрасте, длительности оставшегося обучения, о времени проживания в стране и регистрации. Поэтому Юлии рекомендовали обратиться напрямую в Департамент оборонных ресурсов для получения детальных разъяснений и инструкций.

Однако, допустили в департаменте, скорее всего, семья получила не повестку в армию, а другой документ. Во-первых, это может быть извещение о взятии молодого человека на учет в регистр военнообязанных Эстонии. Потому что повестка в армию оформляется только после прохождения медкомиссии и признания здоровья соответствующим нормам военнообязанного. Если речь идет об извещении, говорится в ответе департамента, то призывника еще никуда не вызывают, а департаменту следует предоставить в первую очередь данные об образовании и продолжении обучения (справку от школы), так как между государствами нет централизованного обмена такими данными. Отсрочка для получения среднего образования (а также средне-специального или профессионального на базе основного образования) для иностранного ученика действует на тех же основаниях, что и для жителя Эстонии. Во-вторых, юноша мог получить повестку на медкомиссию, обязательную для всех военнообязанных Эстонии. Дату медкомиссии в случае необходимости можно корректировать, но для этого также надо обращаться в департамент.

Закон предусматривает, отмечается в ответе департамента, и освобождение от службы иностранного гражданина при наличии ряда оснований, но это в каждом случае определяется индивидуально.

Поскольку вопрос об отказе от эстонского гражданства не относится к компетенции Департамента оборонных ресурсов, ответ на него наша газета получила от пресс-секретаря Департамента полиции и погранохраны Эстонии Виктории Корпан.

Виктория пояснила, что между Норвегией и Эстонией с 1997 года действует безвизовый режим, не требующий наличия гражданства Эстонии для ее посещения. «Если человек имеет гражданство Эстонии по рождению, то, – пишет Виктория, – для отказа от гражданства Эстонии следует подать ходатайство. Это можно сделать в зарубежном представительстве Эстонии, а также по почте, электронной почте либо в бюро обслуживания Департамента полиции и погранохраны при посещении Эстонии. К ходатайству следует добавить документ, подтверждающий, что человек получил гражданство другого государства. Решение об освобождении от гражданства принимает правительство Эстонской Республики в течение одного года после принятия ходатайства к рассмотрению».

Кстати, как сообщил командующий Сил обороны генерал-майор Мартин Херем, начиная с 18 декабря, солдаты срочной службы октябрьского и июльского призыва смогут уйти в рождественский отпуск. Он продлится до 3 января. Порядок увольнений определяется воинскими частями.

Заболевшие коронавирусом или находящиеся в изоляции солдаты уйдут в отпуск после полного выздоровления или отсутствия наблюдаемых симптомов по решению медицинской службы. При возвращении из отпуска Силы обороны протестируют военнослужащих с симптомами.

Подготовила к печати Наталья СОБОЛЕВА