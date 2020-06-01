Переход на онлайн обучение требует новых специалистов

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29 ноября завершилось общественное обсуждение «Программы развития системы образования Нарвы 2026», длившееся почти три недели.

Лариса Дегель: «Проект Программы развития системы образования Нарвы 2026 уже передан городской управе».



Подготовленный рабочей группой проект Программы представляет собой 30-страничный документ, который уже передан в городскую управу и после утверждения на ее заседании поступит в городское собрание. По информации руководителя службы образования Нарвского отдела культуры Ларисы Дегель нашему изданию, в разработке нового проекта Программы помогло наличие республиканской базы данных, позволившее сократить трудозатраты на аналитическую часть. Компактной, отметила г-жа Дегель, получилась и программа действий.

Несмотря на то, что рабочая группа получила предложения лишь от одного автора, эти предложения, а их было пять, можно считать очень содержательными и деловыми. Отсутствие большой активности можно объяснить, пояснила Дегель, большим составом рабочей группы, на заседаниях которой были горячие дискуссии, а также доступностью подготовленного проекта в учреждениях образования, которые могли обсуждать его в ходе подготовки документа.

Что же касается поступивших предложений от одного автора, то они «по тексту и по темам, – как пояснила Лариса Дегель, – были настолько содержательными, что нам хватило этого материала на целое собрание. Рабочая группа 1 декабря рассмотрела каждое из предложений и сделала соответствующие дополнения в проекте».

Одно из предложений касалось расширения понятий учебной среды и участников образования. К нему прислушались и уточнили соответствующий пункт программы. Документ, который предстоит благодаря ему разработать, позволит, например, рассматривать возможность, когда ученик одной школы сможет дополнительно брать какие-то предметы (в том числе факультативные или по выбору), имеющиеся в программе другой школы. «Такого у нас еще не было, – отметила Лариса Дегель и добавила, – мы планируем в следующий период действия Программы развития создать рабочую группу, которая рассмотрит возможности учета знаний, полученных не только в общеобразовательный школе, но и в школах по интересам, спортивных секциях и учреждениях неформального образования».

Безусловно, на программе отразилась новая реальность в виде дистанционного обучения, получившего новый импульс «благодаря» коронакризису. Как заметила Л.Дегель, дистанционные моменты в обучении элементами применялись в течение последних пяти лет, но только этой весной уйти на него пришлось полностью. Если в прошлой Программе дигитальная тема больше рассматривалась как регулярное обновление компьютеров или дигиустройств, как наблюдение за программным обеспечением, то теперь на первый план вышла необходимость введения в школьные штаты технологов образования. Не тех, кто устанавливает компьютеры и помогает наладить технику, а тех, кто поможет педагогам подать нужным образом их методическую идею. Тех, кто подскажет, какую учебную среду лучше использовать для той или иной идеи, на базе какой платформы создать учебные тесты и другие учебные материалы, поможет эффективнее использовать онлайн возможности. Это, рассуждает Лариса Дегель, уже другой уровень обучения, нежели отправление по почте заданий и получение тем же путем результатов.

Учитывает новая Программа и второе инновационное предложение – дать задачу методобъединениям уделять больше внимания обсуждению и популяризации лучших опытов дистанционного обучения. Уже на этот учебный году будут запланированы соответствующие мероприятия.

Наталья СОБОЛЕВА