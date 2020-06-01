Подняты цены на бензин и дизель

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Сети автозаправочных станций в среду повысили цены как на бензин, так и на дизельное топливо на два цента за литр в связи с ростом цен на мировых рынках.

Стоимость дизельного топлива выросла до 1,059 евро за литр, а 95-го бензина - до 1,249 евро за литр.

Цены на дизель впервые с весны превысили уровень в один евро за литр в последнюю неделю ноября. Весной цены на дизель снизились из-за низких цен на мировом рынке, а также снижения ставки акциза с 1 мая.

Цены на бензин не менялись с середины сентября.

По материалу ERR