НАРВА БЛАГОДАРИТ ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ ЗА ВКЛАД В РАЗВИТИЕ ГОРОДА

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Для признания лучших культурных деятелей нашего города Отделом культуры Нарвской городской управы был объявлен конкурс, в рамках которого все желающие могли представлять кандидатов для признания их деятельности в области культуры.

Кандидатов можно было представлять в одной из шести номинаций. Всего на конкурс было представлено 65 кандидатур, более 40 из которых – дети и молодежь. Отделом культуры Нарвской городской управы была создана комиссия, которая рассмотрела предложенные кандидатуры и решила отметить и наградить всех участников конкурса. По причине сложной ситуации, вызванной быстрым распространением коронавируса в городе, традиционная церемония награждения в этом году не состоится. Тем не менее подготовлены благодарственные письма, награды и подарки для юных и профессиональных деятелей культуры, которые переданы непосредственно в учреждения культуры.

Представленные на конкурс молодые деятели культуры являются юными музыкантами, певцами, танцорами и художниками из Нарвской Музыкальной школы (в т.ч. хор девочек и хор мальчиков хорового отделения, молодёжный хор «Вдохновение» и камерный оркестр), Нарвской Художественной школы, Дома культуры Ругодив (в т.ч. танцевальный коллектив «Галатея», вокальная студия Magic Land) и вокальной студии Pääsuke. Эти талантливые ребята с достоинством защищали наш город, участвуя и побеждая на городских, уездных, республиканских и международных конкурсах и фестивалях.

На конкурс были представлены и кандидатуры профессиональных деятелей культуры. В номинации «Зрелищное искусство» были отмечены Валентина Корешкова (руководитель танцевального коллектива «Галатея», Дом культуры Ругодив), Виталий Катунцев и Ольга Катунцева (руководители театральной студии «16. комната», Нарвский Дом детского творчества), Надежда Фролова и Людмила Иванова (MTÜ Narvamaa).

В номинации «Литература» отмечен Юрий Сидоров (председатель Нарвского общества древностей им. Генриха Ганзена), а в номинации «Аудио-визуальное искусство» отмечена Ирина Кивимяэ (руководитель фотостудии «Позитив», Нарвский Дом детского творчества).

В номинации «Народная культура» награду получили Людмила Тураева, Елена Штерцель и Лайне Йоханнес (танцевальный коллектив Jun Ost), а также Алла Матвеева (MTÜ Svätogor).

В номинации «Изобразительное и прикладное искусство» отмечены педагог Нарвской Художественной школы Ольга Тюрина, Ольга Кублицкая (MTÜ Narva Klubi Käsitöö) и Недоходное объединение Sophia.

В номинации «Музыка» отмечено больше всего профессионалов своего дела: педагоги Нарвской Музыкальной школы Людмила Чумакова, Олег Цветков, Галина Доценко, Надежда Кузнецова, Павел Зубов и Татьяна Топорищева. Также в этой номинации были отмечены Елена Коломийцева (вокалист, руководитель и преподаватель вокальной студии Pääsuke) и Юлия Кузьмина (руководитель вокальной студии Magic Land, Дом культуры Ругодив).

От всей души поздравляем и благодарим участников конкурса за их вклад в развитие культуры Нарвы! Желаем вам никогда не останавливаться, смело мечтать и стремиться к звездам, верить в свои силы, открывать для себя новые горизонты! И помните, что ваш родной город гордится вами.