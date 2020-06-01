Правительство не планирует закрывать Ида-Вирумаа

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Премьер-министр Юри Ратас заявил, что правительство пока не планирует изолировать Ида-Вирумаа от остальной части страны, как это было сделано весной с островом Сааремаа.



По его словам, отдельных планов, которые касались бы только закрытия Ида-Вирумаа, на столе правительства не было, сообщил в пятницу портал новостей вещания ERR.ee. При этом премьер-министр подчеркнул, что необходимо усилить надзор за общегосударственным обязательством ношения защитных масок.

На прошедшей в пятницу в Нарве пресс-конференции председатель правления клиники Тартуского университета Марек Сеэр сказал, что самая большая проблема, касающаяся больничного лечения в Ида-Вирумаа — это на данный момент нехватка персонала.

"Основная проблема заключается в том, что сотрудники заболевают, а Нарва в этом смысле находится на относительно тонком льду", - сказал он.

По словам руководителя Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузикус, важно носить маску и ограничивать близкие контакты. Даже при общих симптомах простуды следует подозревать заболевание коронавирусом, предупредила она.

По материалу ERR

Фото: Виталий Школа