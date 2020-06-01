А продавцов-то за что?

Дата публикации: Вчера, 23:51 Просмотрено: 672

Антонина ВРЕДНАЯ

Признаться, я не большая поклонница «черных пятниц», но и не игнорирую их – почему бы не сэкономить и воспользоваться возможностью приобрести нужные вещи со скидкой. Но только не в этом году!



Полностью разделяю позицию Департамента здоровья и многих здравомыслящих людей, которые выступили с осуждением этого мероприятия в нынешнее время, когда прирост заболевших коронавирусом бьет ежедневные рекорды.

Да, многие торговые центры «черную пятницу» растянули на несколько дней. Мол, вот какие мы сознательные, учитываем реалии этого года, идем народу навстречу. Но сдается мне, что подавляющее большинство людей все же отправилось за покупками именно в пятницу – по ушам-то назойливо била реклама с призывным словом «пятница».

Да, понимаю проблемы бизнесменов, хоть малых, хоть крупных (тоже сижу не на бюджетном месте), в их стремлении хоть как-то заработать в условиях пикирующей экономики. Но настолько ли большой окажется в конечном итоге прибыль, если толпы в магазинах способны разнести заразу в стократном объеме? Что-то очень я сомневаюсь в том, что правило 2 + 2 неукоснительно соблюдалось в «черную пятницу». Интересно, кто это реально отслеживал и какими силами это регулировалось? А с другой стороны, зачем вообще сегодня создавать такие ситуации? Но больше всего меня волновало вот что. Отправляться за покупками в «черную пятницу» (так и хочется убрать кавычки!) – дело, конечно, добровольное, и взрослым людям не прикажешь. Но подумали ли мы о людях по другую сторону прилавков – о продавцах, которые и без того в силу их профессиональных обязанностей находятся в группе риска?

Для них-то идти или не идти в торговый центр в «черную пятницу» – дело отнюдь не добровольное. Их-то всех зачем подвергли такому испытанию – многократно искусственно увеличенное количество покупателей во время пандемии?!

И после этого мы еще рассуждаем о социальной ответственности бизнеса... Ой, давайте не будем! И рот прикроем – масочкой.