В Нарве второй по Эстонии показатель заболеваемости COVID-19

Дата публикации: Вчера, 14:54 Просмотрено: 401

Показатель кумулятивной заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней достиг в Нарве 904,26 случая на 100 тысяч жителей.

За минувшие сутки в Нарве выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Ситуация с коронавирусом в Нарве вызывает серьезное беспокойство Департамента здоровья, который в среду отправит в город группу экспертов.

В Силламяэ показатель кумулятивной заболеваемости еще выше - 1057,69 случая в пересчете на 100 000 жителей. В Кохтла-Ярве он ниже - 864,54 случая.

"Ситуация в регионе критическая, поскольку половина инфицированных - люди старше 50 лет, что влечет за собой тяжелую нагрузку на больничную систему", - сказала порталу ERR пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп.

По ее словам, в Ида-Вирумаа новые случаи заражения связаны в основном со школами, кружками по интересам и больницами.

Показатель кумулятивной заболеваемости в Ида-Вирумаа за 14 дней по состоянию на 2 декабря составлял 808,88 случая на 100 000 жителей, что является самым высоким показателем в Эстонии.

По данным ERR