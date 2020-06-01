Viru Prospekt В Нарве второй по Эстонии показатель заболеваемости COVID-19 » Сайт газеты "Виру Проспект" и "Нарвская газета" - новости Нарвы и всей Эстонии
Реклама Подписка Наша редакция

Среда обитания / ЗдравоохранениеВ Нарве второй по Эстонии показатель заболеваемости COVID-19

Дата публикации: Вчера, 14:54 Просмотрено: 401

Показатель кумулятивной заболеваемости коронавирусом за последние 14 дней достиг в Нарве 904,26 случая на 100 тысяч жителей.

За минувшие сутки в Нарве выявили 51 новый случай заражения коронавирусом. Ситуация с коронавирусом в Нарве вызывает серьезное беспокойство Департамента здоровья, который в среду отправит в город группу экспертов.
В Силламяэ показатель кумулятивной заболеваемости еще выше - 1057,69 случая в пересчете на 100 000 жителей. В Кохтла-Ярве он ниже - 864,54 случая.
"Ситуация в регионе критическая, поскольку половина инфицированных - люди старше 50 лет, что влечет за собой тяжелую нагрузку на больничную систему", - сказала порталу ERR пресс-секретарь Департамента здоровья Эйке Кингсепп.
По ее словам, в Ида-Вирумаа новые случаи заражения связаны в основном со школами, кружками по интересам и больницами.
Показатель кумулятивной заболеваемости в Ида-Вирумаа за 14 дней по состоянию на 2 декабря составлял 808,88 случая на 100 000 жителей, что является самым высоким показателем в Эстонии.
По данным ERR

В Нарве второй по Эстонии показатель заболеваемости COVID-19
Поделиться

Комментарии (2)

avatar
Igor Igorev
Вчера, 15:57
Цитировать
Скидка на товары марки "ЛЕНТА" в пятницу 4 декабря.
30%
Только 4 декабря 2020 года – скидка 30% на все товары марки "ЛЕНТА" по карте "ЛЕНТА".
Сельдь ЛЕНТА По-бургундски филе-кусочки - это нежные кусочки атлантической сельди, маринованные в заливке на основе натурального сухого красного вина.
37% Сельдь ЛЕНТА По-бургундски филе-кусочки в розовом вине, 500г – ЦЕНА = 119 р.
30% Икра форелевая ЛЕНТА Выбор экспертов зернистая, 100 г. арт. 523107  -  ЦЕНА – 399 р.
Хлеб ЛЕНТА с отрубями в нарезке, Россия, 450 г
20%
55 79 ₽ - ОБЫЧНАЯ ЦЕНА, 30 % = 40 рублей в пятницу.
ЧАЙ «ЛЕНТА» - 30 %  в пятницу 4 декабря.
МЯГКИЕ ВАФЛИ, Зефир «ЛЕНТА» = 30 %.
Сыр творожный ЛЕНТА с зеленью, 150г, Россия, 150 г арт. 491113 – 73 р. – 30 % = 50 рублей в пятницу 4 декабря.
avatar
Ded Khikhi
Вчера, 17:20
Цитировать
Как может быть основное место заражения кружки, секции и школа? Они в Нарве закрыты с 12 ноября.

Добавление комментариев:

Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Окрошка Читать все

В мире Читать все