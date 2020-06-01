Эстония готовится начать вакцинацию от COVID-19 в январе следующего года

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На сегодняшнем заседании правительства министр социальных дел Танель Кийк представил соглашение о предварительной закупке между Европейской комиссией и фармацевтической компанией Moderna COVID-19.

Это одно из семи соглашений о предварительных закупках для портфеля вакцин Европейского Союза, к которым правительство решило присоединиться на прошлой неделе. Всего на данный момент Эстония присоединилась к договорам предварительной закупки четырех производителей вакцин. Государственные учреждения и система здравоохранения готовятся начать вакцинацию, как только вакцины прибудут в Эстонию. Первые вакцины могут получить разрешение на продажу в ЕС к концу декабря, а первые поставки могут быть доставлены к нам в январе следующего года.

На прошлой неделе члены правительства одобрили присоединение Эстонии к соглашениям всех семи производителей вакцин, совместно закупаемых Европейским Союзом. «Правительство получило обзор соглашения о предварительной закупке вакцин от COVID-19, которое будет заключено между Европейской комиссией и Moderna. Общий портфель вакцин Европейского союза рассредоточивает риски, если разработка, запуск или производство вакцины должны быть затруднены, и гарантирует, что вакцинация может быть начата в Эстонии одновременно с другими странами ЕС. Как государственные учреждения, так и система здравоохранения готовятся к поставке вакцин против COVID-19 уже в следующем году для того, чтобы приступить к вакцинации при первой возможности», – сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Эстония на сегодняшний день подписала соглашения с фармацевтическими производителями AstraZeneca, Jannsen Pharmaceutica NV, Pfizer/BioNTech, Curevac и Moderna. В рамках совместных закупок Европейского Союза Европейская Комиссия также заключила соглашение с производителем вакцины Sanofi, к которому у Эстонии есть возможность присоединиться позже. Также ведутся переговоры с производителем вакцины Novavax. Согласно договору с AstraZeneca Эстония закупает вакцину от COVID-19 примерно для 600 000 человек, по договору с Jannsen Pharmaceutica NV примерно для 300 000 человек, по договору с Pfizer/BioNTech примерно для 300 000 человек, по договору с Curevac примерно для 330 000 человек и по договору с Moderna примерно для 117 000 человек.

Согласно соглашениям, вакцины будут доставлены в государства-члены после того, как вакцина получит разрешение на продажу в Европейском Союзе. Эстония заключила соглашение с производителями вакцин о том, что вакцины будут доставляться в департамент здоровья, где будут обеспечены необходимые условия для хранения вакцин (включая особенно низкие температуры и соблюдение требований холодовой цепи). Эстонское государство организует распределение вакцин на территории Эстонии в пункты вакцинации в соответствии с разрабатываемым планом распределения вакцины. Транспортировка должна быть обеспечена таким образом, чтобы не создавать новых условий хранения в пунктах вакцинации. Даже самые претенциозные вакцины можно хранить в течение пяти дней при нормальных условиях.

«Вакцины постепенно будут поступать в Эстонию небольшими партиями в течение нескольких кварталов. В начале лета мы составили список групп риска, которых мы хотим обеспечить вакциной в первую очередь. Это, прежде всего, работники здравоохранения и ухода, люди, работающие в медицинских учреждениях, пациенты домов попечительства, пожилые люди и люди с определенными хроническими заболеваниями, люди, предоставляющие жизненно важные услуги. В группе риска COVID-19 в Эстонии чуть больше 300 000 человек. После этого планируется сделать вакцинацию доступной для всех жителей Эстонии, которые хотят ее получить», – сказал министр Танель Кийк.

Необходимые условия для хранения вакцин обеспечивает департамент здоровья. Продолжается подготовка к хранению и транспортировке вакцин к пунктам вакцинации, а также к организации вакцинации (включая обучение специалистов, которые будут проводить вакцинацию). «Для организации вакцинации в первую очередь планируется использовать уже действующие системы – больницы, дома призрения, центры семейных врачей», – добавил министр Танель Кийк.

Pfizer и BioNTech подали в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявку на получение разрешения на продажу вакцины BNT162b2 от COVID-19. Если предоставленные данные предоставляют четкие и существенные доказательства качества, безопасности и эффективности вакцины, то Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам оценит вакцину на внеочередном заседании, запланированном на 29 декабря. Однако этот срок может измениться во время оценки данных, и Европейское агентство по лекарственным средствам сообщит об этом.

Moderna Biotech Spain подала в Европейское агентство по лекарственным средствам заявку на получение разрешения на продажу вакцины Moderna от COVID-19 (мРНК1273). Если предоставленные данные четко и фундаментально демонстрируют качество, безопасность и эффективность вакцины, то Комитет по лекарственным средствам для человека (CHMP) Европейского агентства по лекарственным средствам оценит вакцину на внеочередном заседании, запланированном на 12 января. Однако этот срок может измениться во время оценки данных, и Европейское агентство по лекарственным средствам также уведомит об этом.

Основные цели закупки вакцины COVID-19 и обеспечения возможности вакцинации населения Эстонии заключаются в защите наиболее уязвимых групп населения, то есть групп риска, которые с большей вероятностью могут заболеть или для которых болезнь может быть особенно опасной; защищать работников жизненно важных служб с целью обеспечения нормального функционирования общества; снизить и предотвратить смертность от COVID-19 и предоставить возможности вакцинации для тех жителей Эстонии, которые не принадлежат к целевой группе вакцинации, но хотят пройти вакцинацию от коронавируса.

Министерство социальных дел