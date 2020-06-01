Катри Райк считает, что кризисное управление Департамента здоровья должно находиться в Ида-Вирумаа

Дата публикации: Вчера, 23:30 Просмотрено: 109

Председатель фракции "Наша Нарва", член парламента Катри Райк предложила перевести управление кризисной ситуацией Департамента здоровья или Спасательного департамента в Ида-Вирумаа.

Райк сообщила в социальных сетях, что направила в понедельник директору Департамента здоровья Юллару Ланно, премьер-министру Юри Ратасу и министру социальных дел Танелю Кийку письмо с предложением осуществлять кризисное управление из Нарвы или другого самоуправления Ида-Вирумаа, как это было сделано весной на Сааремаа.

Она отметила, что коэффициент заболеваемости коронавирусом в Нарве сейчас составляет 801 случай, а в Силламяэ он еще выше. Серьезная ситуация сложилась и в Кохтла-Ярве.