Дата публикации: Сегодня, 09:25 Просмотрено: 60

Антонина Вредная

Сегодня я о зимнем убранстве нашего города. Нет-нет, пока еще не о рождественско-новогодних гирляндах и световых инсталляциях, которые скоро засверкают на улицах Нарвы — до праздников рукой подать. Я о зимнем цветочном убранстве.

Антонина, ты вообще в уме, слышу я ваши возмущенные крики?! А что: и поздней осенью, и даже зимой есть место на городских клумбах определенным растениям (например, верескам), каким-то оригинальным композициям. Тем более если учесть, что в наших краях обильное цветочное цветение (извиняюсь за тавтологию) можно наблюдать от силы полгода, с мая по октябрь.

Профессиональные дизайнеры, ландшафтники лучше знают о том, как можно украсить город в холодное время года. И умеют это делать. Достаточно пройтись по центральным улицам Таллинна, Тарту, Раквере. Да и у нас, обратите внимание, например, в сквере на ул. Пушкина цветочные вазоны не с пустой

землей стоят, у ДК «Ругодив» тоже. Во всяком случае пока.

Но вот подхожу я к нашему многострадальному топониму Narva на Петровской площади и вижу, как ненавязчиво оформлено вокруг него пространство: в большие каменные вазоны, а их тут целых 6 штук, просто повтыкали сосновые ветки. Дешево и сердито. Правда, возле него уже установили прошлогоднюю милую световую коробочку с бантом, а напротив уже и елка стоит на Петровской. Казалось бы, что еще надо? По мне, так чуть-чуть оригинальности, чуть больше внимания к городскому пространству, чуть больше выдумки и в конечном итоге — желания порадовать горожан. Пусть даже совершенным пустяком, мелочью — зимний букет в вазоне у знакового места. Туристы, правда, теперь в таком количестве, как раньше, мимо него не ходят. Но мы­то есть.