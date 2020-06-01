«Какой налог я заплачу, забрав деньги из второй ступени?»

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В одном из прошлых номеров нашего издания был опубликован пресс-релиз о том, что реформа второй ступени начнется в соответствии с планом.

Наша читательница Людмила, прочитавшая это сообщение, спрашивает:

– Я собираюсь выйти из второй ступени и забрать свои накопленные 25 тысяч евро. Каким в моем случае будет размер подоходного налога, который я должна буду заплатить: 20 процентов, как следует из сообщения, опубликованного в газете, или 10 процентов, как сказано там же, в той части, где говорится про планируемое изменение ставки подоходно- го налога в 2021 году?

Вопрос Людмилы мы отправили в коммуникационный отдел Министерства финансов Эстонии, откуда пришел ответ за подписью Сийри Суутре.

Ответ министерства:

Если вы снимаете деньги до наступления пенсионного возраста, с выплаты нужно заплатить подоходный налог в размере 20 процентов. Если вы единовременно снимаете деньги в пенсионном возрасте – при выплате необходимо уплатить подоходный налог в размере 10 процентов. Выплаты при выходе на пенсию по долгосрочному пенсионному договору освобождаются от подоходного налога.

Будет Людмила платить 10 или 20 процентов подоходного налога, зависит от ее возраста. В следующем году пенсия по возрасту будет составлять 64 года, и выйти на пенсию из второй ступени можно будет за 5 лет до этого. Таким образом, если Людмиле в следующем году исполнится 59 лет, и она сразу же выведет деньги из Pillar II, она заплатит 10-процентный подоходный налог. Если она получает пожизненную пенсию или, по крайней мере, пенсию, разделенную на продолжительность жизни, ей вообще не нужно платить подоходный налог. Однако, если ей меньше 59 лет, она заплатит подоходный налог в размере 20 процентов. Если же ей, к примеру, 61 год, тогда она заплатит подоходный налог в размере 10 процентов.

Госпожа Суутре привела ссылку на русскоязычную страничку пенсионной реформы, а точнее – на ее рубрику «вопросы-ответы», из которой можно почерпнуть также много и других полезных сведений на эту тему. Предлагаем нашим читателям самим ознакомиться с ее содержанием по адресу: https://www.rahandusministeerium.ee/sites/default/files/pensionireform_kkk_ru.pdf .

Популярные вопросы с ответами о реформе второй пенсионной ступени

-Могу ли я вывести из второй ступени все деньги или только 2 процента от своей зарплаты?

- Вы можете вывести все деньги, накопленные во второй ступени. Если вы подаете заявление

о выводе средств, вам будет выплачена вся сумма, накопленная во второй ступени. С суммы

выплаты нужно будет уплатить подоходный налог, что уменьшит сумму, которая поступит на ваш счет.

- Если я решу снять деньги, смогу ли я получить все свои деньги сразу?

- Да, вся сумма выплачивается разом.

- Как мне узнать, какую сумму я получу, если сниму деньги из второй ступени?

- Вы можете просмотреть состояние своего пенсионного счета в своем интернет-банке или, например, войдя в свою учетную запись на веб-сайте Пенсионного центра (www.pensionikeskus.ee). Вам будет выплачена вся сумма, накопленная во второй ступени. Точная сумма зависит от цены, по которой управляющий фондом может обналичить ваши паи пенсионного фонда. Скорее всего, вы не получите точно ту сумму (за вычетом подоходного налога), которую увидите на своем пенсионном счете, когда будете писать заявление о выводе средств из второй ступени, поскольку финансовые рынки могут тем временем вырасти или упасть. При выплате удерживается подоходный налог в размере 20 процентов.

- Могу ли я снять все деньги из второй ступени, но при этом продолжить накопление?

- Нет, со снятием денег взносы во вторую степень прекращаются. При желании вы сможете

снова начать делать взносы только через десять лет после вывода средств. Если вы уже один раз сняли деньги из второй ступени или просто прекратили делать взносы, подав соответствующее заявление, а затем начали делать взносы снова через десять лет, то после второго вывода денег вы навсегда покидаете вторую ступень и больше не можете делать взносы.

- Когда я могу подать заявление на вывод денег из второй ступени?

- Первый период подачи заявлений - с 1 января по 31 марта 2021 года. Затем с 1 апреля по 31

июля и с 1 августа по 31 декабря. Время выплаты зависит от периода подачи заявления.

- Если я подам заявление на вывод средств из второй ступени, когда я получу деньги?

- Деньги будут выплачены через пять месяцев после окончания периода подачи заявлений.

Например, если вы подадите заявление в период с 1 января по 31 марта, вы получите деньги в сентябре.

Источник: Министерство финансов

Подготовила Наталья СОБОЛЕВА