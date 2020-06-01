Учеников гимназической ступени в Харьюмаа и Ида-Вирумаа следует перевести на дистанционное обучение

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В связи с продолжающимся ростом числа заболевших коронавирусом в школьной среде, правительство вместе с департаментом здоровья и министерством образования и науки приняло решение о том, что учащихся гимназических ступеней школ Харьюмаа и Ида-Вирумаа не позднее, чем к 30 ноября следует перевести на дистанционное обучение.

"В последнее время заразилось много именно молодых людей, поэтому в целях ограничения распространения вируса мы решили перевести гимназические ступени двух уездов на дистанционное обучение, - сказал исполняющий обязанности министра образования и науки министр экономики и коммуникаций Таави Аас. - Начинающаяся неделя станет переходным периодом, когда школы могут подготовиться. Тем не менее мы рекомендуем всем, для кого это возможно, начать обучение дистанционно уже со вторника, 24 ноября".

Переход на дистанционное обучение должен состояться в период с 24 по 27 ноября. Начиная с 30 ноября во всех школах Харьюмаа и Ида-Вирумаа обучение в гимназической ступени должно проходить дистанционно. Соответствующее распоряжение департамента здоровья и министерства образования и науки будет оформлено 23 ноября и сначала дистанционное обучение продлится до 10 января.

Департамент здоровья и министерство образования и науки отправят всем школам и содержателям школ Харьюмаа и Ида-Вирумаа дополнительную информацию в начале недели.

• Ответы на часто встречающиеся вопросы в сфере образования можно найти на сайте министерства образования и науки. В случае возникновения вопросов можно позвонить по телефонам 5690 0353 и 5690 0340 (по рабочим дням с 9 до 17 часов) или написать на адрес электронной почты - info@hm.ee.

• С вопросами о распространении коронавируса и мерах по его предотвращению можно позвонить по телефону 1247.

• Консультации по вопросам поддержки детей в учебном процессе школам, опорным специалистам и родителям предлагают специалисты центров Rajaleidja департамента по делам образования и молодежи, к ним можно обращаться по телефону 7350750 (по рабочим дням с 12 до 16 часов) .

• Самая актуальная инфомация о COVID-19 доступна на странице департамента здоровья и на сайте kriis.ee.

Отдел коммуникации правительства