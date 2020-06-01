Елена Юзвик: хочу петь для людей, которым я интересна

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В этом году исполнилось 25 лет международному музыкальному фестивалю Narva Jazz. Его многолетняя активная участница, профессиональная певица, педагог Нарвской музыкальной школы по классу вокала Елена Юзвик – сегодня гость нашей редакции.

Новость изнутри

Празднование юбилея, несложно догадаться, из-за пандемии коронавируса претерпело значительные изменения. Сначала фестиваль был перенесен с мая, традиционного месяца его проведения, на осень. 26 сентября на сцене нарвского концертного дома Geneva прошел большой концерт с участием самой известной и именитой эстонской джазовой певицы Софии Рубиной. А вот заявленный на 14 ноября в Geneva концерт с участием джазовых коллективов Нарвы, Таллинна, Вильянди, Силламяэ отменили в срочном порядке, буквально за 2 дня до его проведения в связи с резко ухудшившейся эпидемиологической обстановкой.

– Грустно, конечно, но что поделать, – говорит Елена Юзвик, которая выступала 26 сентября вместе с Софией Рубиной и готовила к выступлению 14 ноября свою ученицу Викторию Савичеву.

Narva Jazz – это детище известного нарвского музыкального деятеля, преподавателя Нарвской музыкальной школы, экс-заведующего отделом культуры Нарвской горуправы, лидера нарвской школы джаза, музыканта Бориса Паршина. По словам Бориса Петровича, идея фестиваля Narva Jazz – дать возможность выступить на большой сцене юным музыкантам, ученикам музыкальных школ, прежде всего из Ида-Вирумаа, Нарвы, любящим популярную и джазовую музыку, вместе с приглашенными корифеями джаза. В 1995 году, когда этот фестиваль появился, такая идея, надо сказать, была довольно неожиданной.

– Ведь в обучении учеников музыкальных школ упор всегда был на классическую инструментальную музыку, и все конкурсы, фестивали проходили именно в области академической классической музыки. Никаких отделений джазовой музыки в школах и в помине не было. Да и сама джазовая музыка не слишком- то была вхожа в дома наших людей, стояла особняком, – рассказывает Борис Петрович. – Но я, как преподаватель, как музыкант, видел: у самих ребят интерес к джазовой музыке есть! И они поначалу приходили ко мне заниматься джазом во внеурочное время.

На протяжении всех этих 25 лет каждый год на сцену Narva Jazz выходили 50-80 учеников музыкальных школ, начинающих джазистов. Это были вокальные ансамбли, хоры, оркестры. За прошедшие 25 лет гостями фестиваля побывали такие эстонские музыканты, как Александр Рябов, Пеэтер Сауль, Тойво Унт, Айвар Васильев, София Рубина, Виллу Вески, группа Estonian Voices и другие. В Нарву на фестиваль приезжали джазовые певцы и инструменталисты из Украины, России (Давид Голощекин, Гасан Багиров, Игорь Бутман), Финляндии, Швеции, Дании, Германии, Бельгии, Нидерландов, Франции, Индии, США.

Елена Юзвик неоднократно принимала участие в фестивале с начала его основания как в качестве солистки, участницы вокального коллектива “Марэ Вяльятага квинтет”, так и бэк-вокалистки. В последние годы она также выводит на сцену Narva Jazz и своих учеников.

Кто есть кто

Елена выросла в семье известных нарвских музыкантов – Людмилы Юзвик и Бориса Паршина. «Так что где мне быть и чем заниматься, было предопределено с рождения», – с улыбкой замечает она. Тем более что Елена чисто пела уже в двухлетнем возрасте. В семь ее отдали в музыкальную школу на фортепиано, а через три года девочка объявила родителям: больше в музыкалку не пойду, хочу танцевать. Что самое удивительное – родители заставлять не стали, и Елена радостно занималась эстрадными танцами в ДК «Ругодив» у Татьяны Нестеренко и легендарного Юрия Кувайцева, а после окончания школы по ехала поступать в Таллиннский педагогический институт на хореографическое отделение.

– Но тут возник языковой вопрос. Из-за слабого знания эстонского мне пришлось бы поступать на подготовительный курс и первый год заниматься только языком. Как очень «домашнего» ребенка эта перспектива меня испугала, и по возвращении домой в Нарву я робко сказала маме: вообще-то мне больше нравится петь, – рассказывает Елена.

На домашнем совете было принято решение на следующий год поступать в музыкальное училище им. Георга Отса. Усердные занятия языком и сольфеджио принесли свои плоды, и на следующий год из более чем 60 поступавших Елена Юзвик была в числе трех счастливчиков, которых приняли на первый курс отделения поп-джаз вокала (к слову, единственная русская).

Прекрасные 4 года студенчества! После первого курса преподаватель училища певица Марэ Вяльятага пригласила Елену в свой вокальный квинтет.

Елена Юзвик:

– Квинтет был профессиональным музыкальным коллективом, ездили с «Ээсти концерт» по всей Эстонии. Мы все горели джазом! Но как это часто случается с музыкантами, амбиции взяли верх: в какой-то момент каждый участник квинтета вдруг захотел строить свою сольную карьеру, и коллектив распался. Думаю, если бы мы были взрослее, мудрее, этого не случилось бы. Но все мы остались в профессии. И вновь пели вместе год назад – по просьбе Марэ на венчании ее дочери в церкви. Это было волшебно!

– Закончив училище, я осталась в Таллинне и работала профессиональной певицей, – продолжает Елена. – Выступала на бэк-вокалах со множеством эстонских артистов и групп: Инес, «2 Quick Start», «Smilers», «Terminaator», Ithaka-Maria, Tanel Padar & The Sun, Koit Toome, Dave Benton, Birgit Õigemeel, Rolf Roosalu, с Софией Рубиной, Иво Линна и Ане Вески. Концерты были все время. К тому же в 2006- м пригласили быть диктором на радиостанции ЕvroFM, а затем и соведущей музыкальной передачи.

Имя Елены Юзвик зазвучало в республиканской прессе еще в связи и с тем, что она была в составе бэк-вокала на трех конкурсах Евровидения: в 2000 году в Стокгольме с эстонской певицей Инес, в 2002 году в Таллинне Елена выступала дважды – с представительницей Эстонии Салин и с представительницей Мальты Ирой Лоско; в 2006 году на Евровидении в Греции, где шведская певица Сандра Оксенрюд представляла Эстонию. «В Греции мы прошли в первый полуфинал и просто плакали навзрыд от разочарования, когда не вышли в финал», – рассказывает она.

В творческом активе Елены Юзвик – также миротворческие поездки в Боснию и Герцеговину с концертами, участие в телевизионных проектах «Два такта вперед», «Танцы со звездами», «Песни со звездами», «Ээсти лауль», а также выступления на фестивале Jazzkaar и Pori Jazz.

Но с наступлением экономического кризиса в 2008 году, рассказывает Елена, привычный ход вещей резко нарушился. «Все рухнуло. За год – один концерт. Сидела и вышивала крестиком, – вспоминает Елена. – Мама позвала домой в Нарву. Попробуй преподавать вокал в нашей музыкальной школе, сказала она». Чтобы чувствовать себя увереннее на педагогическом поприще, Елена закончила в Нарвском колледже Тартуского университета курсы по педагогике. Но поскольку поначалу нагрузка в школе у Елены была минимальной, она приняла предложение знакомых таллиннских музыкантов выступать с ними на круизных лайнерах, причем, солисткой.

«Спасибо руководству школы, мне пошли навстречу при составлении расписания. И вот две недели я в школе, а следующие две недели – на корабле. И так продолжалось почти 10 лет», – рассказывает Елена.

По ее словам, это была достаточно жесткая школа творческого выживания (отрабатывать по шесть отделений за вечер), но в то же время и обретение богатейшего профессионального опыта, тем более что ей аккомпанировали одни из лучших музыкантов Эстонии.

– Мне теперь ничего не страшно, – замечает певица. – Разве что коронавирус, который просто уничтожает всю музыкальную индустрию нашей страны. Практически все мои коллеги без работы, и если они не заняты преподавательской деятельностью, то непонятно, как вообще выживать.

– Так что будем считать, что вам повезло, – обращаюсь я к Елене.

– Дважды повезло! – незамедлительно отвечает молодая женщина. – Потому что за эти 12 лет, что я занимаюсь с детьми эстрадно-джазовым вокалом, я поняла, что быть педагогом – это тоже мое призвание.

Другая жизнь

– Вся моя жизнь – моя профессия, – отвечает на мой вопрос о семье, хобби и свободном времени Елена.

Впрочем, спешит она добавить, одно увлечение есть, но оно, опять же, тесно связано с профессиональной деятельностью, – это визаж. В 2007 году Елена закончила международные курсы престижной шведской школы визажистов и стала дипломированным специалистом в этой области.

– Мои знакомые советуют мне сделать это своим вторым заработком, потому что у меня, по отзывам, хорошо получается, – говорит Елена. – Но я этим не горю, а идти в профессию с такой установкой нельзя. Поэтому оставляю визаж для себя и только для близких подруг и знакомых.

3 ПРОСТЫХ ВОПРОСА:

– У вас есть кумиры среди джазовых певцов?

– Есть две звезды, на которых я равняюсь: шведская певица Виктория Толстoй; это такой нордический джаз, совсем особенная музыка, и канадка Дайяна Крол. И, признаться, сейчас стала понимать, почему Элла Фицджеральд - гениальная певица, о чем мне давно говорил отец.

– А вы никогда не пробовали себя в классическом вокале? Может быть, опера – тоже ваше?

– Никогда в жизни! Мой тембр голоса, с некоторой хрипотцой, изначально эстрадный. Так что, если бы я даже очень хотела, меня бы в оперу не взяли.

– На какой большой знаменитой сцене вы хотели бы еще выступить?

– Мне кажется, это скорее вопрос тщеславия – мечтать, предположим, о Карнеги-холле. Я бы просто хотела выступать для аудитории, которая пришла в зал именно на меня, на мой репертуар, зная, кто я такая. А если при этом еще будет и большой зал, то просто идеальная картина!

Светлана ЗАЙЦЕВА