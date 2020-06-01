Создает украшения из камней, пуговиц и ...мужских галстуков ГАЛЕРЕЯ

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Создавая украшения своими руками, нарвитянка Оксана Ивлева использует не только привычные пряжу, льняную нить, кожу, бисер, пуговицы, бусины, но и довольно нетривиальные материалы – например, мужские галстуки, холодный фарфор и … сланец.

По мнению Оксаны Ивлевой, ее довольно массивные украшения особенно хорошо смотрятся на вязаных свитерах, платьях из плотного трикотажа. И с этим трудно не согласиться.



- Наш, эстонский, он не черный, а желтовато-коричневого цвета, - уточняет Оксана, демонстрируя мне колье из кожаных нитей, которые замысловато оплетают неровные шероховатые камешки. – Я сама родом из Кохтла-Ярве, отец мой был шахтером и приучил меня видеть красоту камней, в том числе и горючего камня - сланца. Вероятно, кто-то подумает: ничего особенного, а мне он представляется красивым, необычным и каким-то теплым – по своей энергетике. Может быть, конечно, это чисто мои фантазии.

В чем-чем, а в фантазии Оксане не откажешь! В этом может убедиться каждый, посетив ее персональную выставку «Когда приходит вдохновение», которая открыта на 4-м этаже в Нарвской центральной библиотеке. К слову, поспешите, выставка будет работать до 30 ноября.

Это вторая персональная выставка Оксаны Ивлевой; первая удачно прошла в апреле в Силламяэской библиотеке. И вот теперь в Нарве, городе, где Оксана живет и работает. Оксана – ассистент учителя в детском саду «Пингвин». Создавать украшения своими руками – это ее хобби. И сразу скажу: не единственное. Свободное время Оксана также посвящает занятию фотографией (Ивлева – член нарвского объединения «Авторское фото»), а с недавних пор они с мужем стали азартными поисковиками, оформили лицензию и теперь по выходным бродят с металлодетектором по окрестным полям и лесам, познавая историю родного края. Оксана может поддержать компанию игрой на гитаре и осваивает варган (музыкальный инструмент в виде свободно колеблющегося в проёме рамки язычка, приводимого в движение пальцем или дёрганием за нитку).

- Я с детства мечтала быть археологом и ювелиром, - спешит объяснить Оксана такой вот разброс в интересах, - до профессионального образования в этих областях, увы, не дошло, но в качестве хобби я свои детские мечты воплотила.

Мастерством изготовления украшений Оксана овладевает самостоятельно, благо, возможностей для этого немало – помимо книг и журналов есть масса курсов, мастер-классов, лекций по интернету. Говорит, одно время была очень увлечена вязанием украшений, буквально не выпускала из рук крючок и спицы. «С удовольствием вязала так называемые бармы. Строго говоря, барма – это широкое оплечье или широкий воротник с нашитыми на него драгоценными камнями и изображениями религиозного характера. Если же говорим о современных самодельных украшениях, то барму можно и связать, вплетая в нее фрагменты старинных орнаментов, - рассказывает Оксана. – Бармы очень эффектно смотрятся на вязаных вещах, а мы ведь в нашем климате в свитерах, джемперах ходим большую часть года».

Загоревшись использовать в украшениях керамику, Оксана пошла в этом году в художественную школу на курс «основы работы с глиной» и выпустила целую серию керамических подвесок.

- Творчество Фриды Кало, причем, не только ее картины, но и ее украшения, вдохновили меня на серию текстильных украшений из скрученной ткани и деревянных палочек. «Попробовала повторить знаменитое колье Фриды», —объясняет Оксана, подводя меня к очередной выставочной витрине в библиотечном зале.

– А это воротники из мужских галстуков, ткани просто потрясающие! – с увлечением продолжает «экскурсию» Оксана. – Рецепт холодного фарфора я открыла самостоятельно и очень тому обрадовалась, а потом увидела его в интернете. Оказывается, все уже давно придумано!..

Но несмотря на это дизайн своих украшений она все же придумывает сама, из книг не копирует. Говорит, так интереснее.

Недавно Оксана начала украшать вышивкой джинсовые изделия и хочет «подступиться к пуговицам», из которых, по ее словам, много чего интересного можно смастерить. «Мы с мужем порой находим в нашей нарвской земле красивые старинные пуговицы. Ждут своего часа», - говорит она.

Свои изделия Оксана Ивлева представляла на Днях города Нарвы, участвовала в изготовлении совместного панно на выставке эстонского орнамента в Художественной галерее Нарвского музея к 100-летию Эстонской Республики, увидеть работы Ивлевой можно в интернете, на ее страничке в Фэйсбуке.

Из книги отзывов

«Настоящая женщина и сегодня мастер на все руки. Она умеет шить и вышивать, вязать и делать самые разные вещи для уютного дома и для себя, красивой. Ваша выставка об этом – о настоящих талантах истинной женщины».



- Цель моей выставки здесь, в библиотеке, главным образом не в том, чтобы показать себя (хотя, конечно, и это привлекательно), сколько в том, чтобы заразить женщин желанием делать что-то красивое своими руками, развивать себя и свои творческие способности, - говорит Оксана. – Тем более что впереди нас ждут длинные зимние вечера, может статься, вынужденная частичная изоляция из-за коронавируса. Но всегда надо насыщать свои будни радостными моментами. Творчество – один из таких способов.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото: Светлана ЗАЙЦЕВА и Оксаны ИВЛЕВОЙ