Профсоюз vs работодатель. Конфликт с криминальным оттенком

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В пятницу, 6 ноября, у здания администрации Eesti Raudtee в Нарве с плакатами в руках собралось порядка 25 человек. Это был пикет в защиту уволенного с работы доверенного лица нарвского отделения профсоюза железнодорожников Александра Монжосова.

Пикет был показательным и демонстрационным.



Профсоюз железнодорожников включает в себя работников двух организаций – собственно Eesti Raudtee и компанию Operail. Обе фирмы обслуживают железную дорогу, в ведении Eesti Raudtee находится инфраструктура, а Operail осуществляет обслуживание подвижного состава. В последней и трудился Александр Монжосов.

Солидарность с коллегой своим участием в пикете выразили профсоюзы энергетиков, химиков и шахтеров. Руководитель Ида-Вируского отдела Центрального Союза профсоюзов Эстонии Александр Старцев назвал пикет показательным и демонстрационным, никто не ждал что к демонстрантам выйдет кто-то из руководителей Eesti Raudtee, тем более что находятся они в Таллинне.

«В нецивилизованной форме»

Главное доверенное лицо профсоюза Operail Владимир Татарчук рассказал, что вся это история началась в мае 2020 года. По его словам, в начале мая работодатель решил активизировать рабочий процесс, для чего возложил на обходчиков вагонов обязанности по приему-сдаче. Конфликт начался с того, что должным образом не было проведено обучение, работники должны были осваивать смежную специальность в рабочее время, не прекращая выполнения своих основных обязанностей. В «выяснении отношений» принял участие и Александр Монжосов. До конца августа проходили встречи с администрацией, обсуждались спорные вопросы. По словам Татарчука, все это время на работников со стороны администрации оказывалось давление в «нецивилизованной форме».

Под колпаком у администрации

Тем не менее, к концу августа некоторые соглашения были достигнуты. А 3-4 сентября работодатель организовал проверку выполнения Александром Монжосовым своих служебных обязанностей. Сделано это было в лучших традициях дешевого детектива – за доверенным лицом попросту установили скрытую слежку, которая установила целый список нарушений.

По итогам было созвано оперативное совещание, где, как утверждает присутствовавший там Татарчук, не было предъявлено никаких доказательств нарушений со стороны Монжосова, кроме слов «негласных контролеров». Профсоюз попросил представить факты и доказательства, чего сделано не было.

Беспрецедентный случай

В итоге Александру предъявили семь пунктов бездоказательных обвинений, на основании которых он и был уволен. Профсоюз с таким решением был не согласен. Компромисс пытались найти при личной встрече с председателем правления Operail Раулем Тоомсалу, но никакого четкого ответа не услышали. Профсоюз предоставил свое мнение о несогласии с расторжением договора. Однако это не возымело действия, и Монжосову было вручено уведомление о расторжении трудового договора.

По словам руководителей профсоюза, случай беспрецедентный. И ранее бывали нарушения со стороны работников, но действия администрации не были столь радикальными. Даже в случаях, когда нарушения имели серьезные последствия, в отношении работника ограничивались предупреждением.

Александр Монжосов намерен идти до конца

Криминал

Что же такое совершил Александр Монжосов, что компания решила немедленно с ним расстаться? По словам «виновника торжества», из него хотят сделать преступника, ведь «контролеры» утверждают, что он выпустил в путь аварийный состав по перегону от станции Вайвара до станции Нарва. Монжосов с этим, естественно, не согласен, тем более что состав дошел до Нарвы без каких-либо происшествий.

Возникает еще один вопрос – если наблюдатели заметили аварийную ситуацию, почему сами не остановили поезд, это было в их силах. Выходит, и они «причастны к преступлению»? На этот факт администрация не обратила внимания. Или не захотела обращать, рассматривая ситуацию с точки зрения «наказать любой ценой»?

Вплоть до забастовки

Председатель Профсоюза железнодорожников Эстонии Олег Чубаров говорит, что случай с Монжосовым – не первый, прецеденты незаконного, с точки зрения профсоюза, увольнений случались и раньше, и профсоюзная организация добивалась пересмотра таких решений и восстановления человека на работе.

На сегодня профсоюз железнодорожников подготовил пакет документов в различные инстанции - Инспекцию по защите данных, в Департамент полиции с целью выяснить законность проводимой слежки по инициативе работодателя, в Комиссию по трудовым спорам. Лидеры профсоюза готовы отстаивать права Александра Монжосова, вплоть до судебных разбирательств и предупредительной забастовки.

Пока же акции профсоюза продолжатся в Таллинне, а сам Александр заявил нам, что готов идти до конца.

Виталий ШКОЛА

Фото: Виталий Школа