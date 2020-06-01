Шоу «Народ поет» приглашает музыкантов со всех уголков Эстонии

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Шоу «Народ поет», выходящее на канале ETV+, приглашает музыкальные коллективы принять участие в съемках нового сезона. Единственное условие — исполнение песен на русском языке.

Шоу «Народ поет» - это, прежде всего, передача хорошего настроения, а не серьезный конкурс. Ведущие — Виталий Вестеринен и Алина Захарова. Победителей шоу определят телезрители в прямом эфире.

Кто может участвовать в программе?

Музыкальный коллектив, желающий принять участие в программе, может исполнять музыку в любом жанре и стилистическом направлении — от народных песен и поп-музыки до джаза и рока. Опыт выступлений не имеет значения: редакторы ждут заявок как от профессионалов, так и от любителей.

Коллектив может состоять как минимум из двух музыкантов, максимум — из восьми.

Какая музыка исполняется в шоу «Народ поет»?

Исполняются известные песни на русском языке.

Какой формат программы?

По формату шоу «Народ поет» - это музыкальный конкурс, состоящий из четвертьфиналов, полуфиналов и финала. В каждой передаче «соревнуются» два музыкальных коллектива, которые должны подготовить по три песни. Голосуют как именитое жюри в студии, так и телезрители, однако победителя в конечном счете определит только народ.

Редакторы ждут заявок со всех уголков Эстонии. Нарва, Силламяэ, Йыхви, Кохтла-Ярве, Маарду, Таллинн, Тарту, Пярну и другие замечательные эстонские города — напишите в «Народ поет»!

Что указать в заявке?

В заявке необходимо коротко представить коллектив, а также приложить ссылку на видео с выступлением. Это может быть даже съемка момента репетиции, сделанная при помощи смартфона.

Заявки необходимо присылать на адрес narodpojot@err.ee

В прошлом сезоне шоу, который вышел в эфир в конце 2020 года, принимали участие группы AlterEgo, ОльгаклёшЪ, Dochka Bossa и Ivetta Trio. Победила группа "Дочка Босса" из Кохтла-Ярве.

Передачи прошлого сезона шоу «Народ поет» можно посмотреть здесь