Премьера в Эстонии! Реалити-шоу «Холостяк» на ТВ3 плюс

Дата публикации: Вчера, 23:58 Просмотрено: 134

16 ноября в 20:00 на телеканале 3 плюс состоится премьера самого романтичного реалити-шоу «Холостяк».

В новом шоу 26 девушек будут бороться за внимание одного, но очень завидного жениха. Они отправятся с мужчиной мечты путешествовать по миру, он пригласит их на роскошные свидания. Мы увидим, на что готова пойти женщина ради того, чтобы мужчина мечты отдал ей свою руку и сердце. Но путь под венец не легок! Каждую неделю холостяк будет объявлять ту, которая выбывает из конкурса, пока не останется одна, единственная. И чем ближе к финалу, тем тяжелее выбор холостяка, среди множества шикарных претенденток на его сердце.

Главный герой премьерного сезона шоу «Холостяк» - известный 34-летний футболист Евгений Левченко. Он красивый, богатый и интеллигентный мужчина, входит в рейтинг самых сексуальных футболистов мира и самых стильных футболистов Голландии. В прошлом у Евгения уже были долгие романтические отношения с известной голландской телеведущей, актрисой Викторией Кобленко. Теперь Евгений Левченко ищет человека, который не будет так плотно занят своей карьерой и сможет быть рядом даже на краю света.

Смотрите с нами реалити-шоу «Холостяк» с понедельника по четверг в 20:00 на телеканале 3 плюс.