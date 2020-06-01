В реку Нарову были выпущены 50 балтийских осетров, оснащенных телеметрическим оборудованием

Дата публикации: Сегодня, 00:08 Просмотрено: 57

На этой неделе под руководством Эстонского центра охраны природы в реку Нарову были выпущены 50 оснащенных особыми отметками осетров, за перемещениями которых будут при помощи сложных технологий пристально следить ученые из сферы рыбоводства. Молодь осетровых рыб весом около 400 граммов была выращена в Пылуласком рыбопитомнике RMK.

«Заселение находящихся под охраной осетровых в реку Нарову, несомненно, является одним из важных мероприятий по восстановлению популяции осетровых в водах Эстонии и Балтийского моря. Несмотря на то, что в последние годы было выращено и выпущено в реку Нарову значительное количество рыбы, сегодняшние осетры являются особенными, потому что их приспосабливаемость и адаптацию в реке можно будет реально отслеживать», – сказал канцлер Министерства окружающей среды Меэлис Мюнт. Он добавил, что за выпуском осетров в воду наблюдало впечатляющее количество местных рыболовов, которые отнеслись к этому с поддержкой и тоже выразили надежду на скорое возвращение времен, когда река была богата на осетра.

Осетровые исчезли из Балтийского моря, в основном, по причине плотин на реках, загрязнения и чрезмерного вылова рыбы. Страны региона Балтийского моря приняли решение восстановить популяцию осетровых рыб. Международный план восстановления осетровых в Балтийском море предусматривает заселение осетровых в реки, ранее использовавшиеся в качестве местообитаний для этого вида, включая реку Нарову. Проект по заселению осетровых в Эстонии выполняет Эстонский центр охраны природы, который тщательно изучил низовья реки Наровы в качестве места обитания рыб и их пригодность для заселения осетровых.

Ученый в сфере рыболовства Эстонского центра охраны природы Меэлис Тамбетс рассказывает: «Мы планируем последовательно заселять осетровых на протяжении нескольких лет. Эта деятельность происходит в соответствии с общим для стран Балтии планом действий в отношении осетровых рыб. Мы заселяем их, чтобы создать достаточно сильные первые поколения нерестовых рыб. Если осетры будут возвращаться на нерест в родную реку, адаптируются здесь и будут размножаться, то наша миссия будет выполнена».

Балтийского осетра до готовности к заселению выращивал Пылулаский рыбопитомник RMK. Заведующий этим питомником Куннар Клаас сказал, что раньше осетр был важным объектом рыбной ловли в Балтийском море. «Эта рыба проводит свой период роста в основном в море, но нерестится в реках, в случае Эстонии речь идет о реке Нарове. В настоящее время его естественная популяция в Балтийском море уничтожена, и начаты восстановительные работы. Первые эксперименты по выращиванию показали, что их выращивание в рыбопитомниках и последующее заселение можно смело продолжать», – добавил Клаас.

С помощью Эстонского центра охраны природы за последние три лета личинки осетровых привозились в Эстонию из центра разведения в Германии. Некоторые из них были сразу заселены в реку Нарову, заботу о некоторых взял на себя Пылулаский рыбопитомник. Осетровые в хорошо выращиваются в рыбопитомниках, из личинок весом 20 мг к концу лета вырастает молодь весом около 5-15 граммов. За последние два года в реку Нарву из Пылула было заселено около 8000 осетров.

Проект заселения осетров поддерживается Центром экологических инвестиций и Центром управления государственными лесами.

Помимо осетровых, заселенных на этой неделе, Пылулаский рыбопитомник RMK этой осенью вырастил 3000 осетров разного возраста, которые также были заселены в реку Нарова. Помимо осетров, также выращивались лосось, сиг и форель, в общей сложности более 200 000 особей, которые осенью были заселены в реки Пуртсе, Пярну, Кохтла и Валгейыги.

Фотографии заселения помеченных осетров можно увидеть ЗДЕСЬ.