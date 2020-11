Начинается месяц еды в Ида-Вирумаа - Вкусовые приключения

Дата публикации: Вчера, 23:46 Просмотрено: 65

Ида-Вирумаа позиционирует себя как место, полное приключений. За красивой картинкой природы здесь скрывается много того, что можно открыть, почувствовать, попробовать на вкус. На сей раз речь идет, прежде всего, о последнем, потому что с 9 ноября в Ида-Вирумаа начинается месяц еды, другими словами – Ида-Вирумаа ждет всех стать частью приключения вкусов!

Идея кампании заключается в том, чтобы объединить разные рестораны кластера туризма Ида-Вирумаа для посетителей, так сказать, за одним столом.

Вкусовые приключения интересно как приехавшим отдохнуть на выходные, так и для местных жителей станет хорошей возможностью поближе узнать предложения кафе и ресторанов в своем регионе и привнести разнообразие в рутину домашней готовки. Подобно концепции недели ресторанов, в рамках месяца еды на протяжении всего ноября можно будет насладиться деликатесами и специальным меню с небольшими сюрпризами по цене всего 15 или 25 евро.

В Вкусовые приключения свои силы объединили 12 разных ресторанов и кафе Ида-Вирумаа:

Ресторан a la carte мызы Сака

Ресторан Rosen (отель и спа-комплекс в усадьбе Мяэтагузе)

Кафе Эстонского шахтного музея

Кафе Дома отдыха Валасте

Нарвский The Irish Embassy Pub

Кафе Muna

Грузинский трактир Mimino

Ресторан Mio Mare (Toila Spa Hotell)

Ресторан Rondeel (Нарвский замок)

Ресторан Meloodia (Meresuu Spa & Hotel)

Апарт-отель Merepargi Apart Hotel & café

Ресторан M. Chagall (отель Narva)

Руководитель по маркетингу кластера туризма Ида-Вирумаа Мэелис Кууск: «Месяц еды Ида-Вирумаа продлится дольше, чем где-либо в Эстонии – почти целый месяц. В добавок к гастрономическим впечатлениям вы сможете посетить музей или спа-центр. Некоторые предложения для двоих, полезные советы от шеф-поваров. Стоит ознакомится с предложениями, там много всего интересного.»

Ознакомьтесь подробнее с предложениями о приключении вкусов ЗДЕСЬ. Льготные предложения можно приобрести также через GO Travel.

Просим за стол!