Covid-19 в Нарве: 175 заболевших, главный очаг – учреждения спорта

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Распоряжением городской управы Нарвы с сегодняшнего дня, 12 ноября, все муниципальные школы переходят на дистанционное обучение. Также с 12 ноября останавливается работа школ по интересам. Решение было принято на основании предложения Департамента здоровья из-за стремительного распространения коронавирусной инфекции в городе.

В Нарве от Covid-19 лечатся в основном амбулаторно

По данным городского врача Андрея Антонова, с которым беседовала наш корреспондент, на понедельник этой недели (9 ноября 2020 г.) число заболевших коронавирусом в Нарве составило 139 человек. А по данным на 11 ноября – уже 175. Андрей Антонов сообщил также, что в Нарве, как правило, от Covid-19 люди лечатся амбулаторно, под наблюдением в связи с контактами с инфицированными находится в общей сложности более тысячи человек.

Самым главным и активным очагом распространения коронавируса в Нарве сегодня, по данным городского врача, является спортшкола «Паэмурру», где по состоянию на 9 ноября заболело 37 человек.

Что касается учебных заведений, то по состоянию на понедельник больных или бывших в контакте детей не было только в Паю школе и детском саду «Pääsuke». В остальных учреждениях они были.

Городской врач уточняет, что в относительных показателях на 100 тысяч жителей число заболевших в Нарве составляет 321,64 человека. Этот же показатель по Ида-Вирумаа - 255,5. Наш регион находится на третьей позиции по числу заболевших после Хийумаа, где отмечается самая высокая заболеваемость (в относительных показателях на 100 тысяч населения) — 354,3 и Рапламаа — 261. Таким образом, в Нарве, где вирус распространяется эпидемически, сегодня одна из самых высоких заболеваемостей по стране. Любопытно, что на последней позиции в этом «рейтинге» - остров Сааремаа, где основная часть населения переболела коронавирусом еще весной, а сейчас наблюдается самая низкая заболеваемость - новых случаев там всего 7.



Наша беседа с Андреем Антоновым проходила во вторник, когда правительство Эстонии рассматривало новые ограничительные меры. В связи с этим городской врач Нарвы обратился к горожанам с призывом:

– Если мы сами не будем серьезно относиться к своему здоровью, не будем заранее продумывать, что и где следует купить, не прекратим бесцельное хождение по магазинам, то придем к тому, что было весной – к полному карантину, чего, конечно, очень не хотелось бы. Самое важное сейчас для каждого из нас – соблюдать социальную дистанцию, носить маски и перчатки в местах массового скопления людей. Лучше постараться не ходить в людные места, по возможности не пользоваться общественным транспортом.

Город принимает дополнительные меры

В понедельник, 9 ноября, городская управа на своем сайте опубликовала

информацию с обзором ситуации по борьбе с COVID-19 в Нарве. В дополнение к сказанному выше в нем прозвучала информация о том, что в городе были закрыты и направлены на дистанционное обучение ряд групп детских садов и классов в нескольких школах. На изоляции до 17 ноября находятся 71 воспитанник детских садов и 353 ученика из 11-ти нарвских школ, посещавших спортшколу «Паэмурру». Эти ребята не могут также посещать школы по интересам, кружки и секции. До этой же даты – 17 ноября – будут закрыты каток и боксерский корпус НПСК.

Вопрос освобождения от платы за кружки в муниципальных школах по интересам, а также платы за место в детских садах для тех детей, которые находятся на вынужденной изоляции, будет решен в ближайшее время, как и вопрос организации питания школьников, находящихся на изоляции и дистанционном обучении. Специалисты Нарвской городской управы не принимают посетителей. Информацию о вариантах консультирования и приемах можно получить на сайте narva.ee.

Также сообщается об организованной дезинфекции детских площадок и оборудования для уличных тренировок и об установлении специальных перегородок для водителей автобусов.

Отправляют в IVKH

Член правления Нарвской городской больницы Олев Силланд сообщил нашему изданию, что больных из Нарвы, чье состояние требует госпитализации, отправляют в IVKH (Центральную больницу Ида-Вирумаа). В Нарве лечением этих больных сейчас не занимаются.

Потоки нуждающихся в стационарном лечении, по словам доктора Силланда, по Эстонии распределены. Из Нарвы больных, требующих более интенсивного лечения, которого не может предоставить IVKH, или когда она не может принять нашего пациента по причине отсутствия мест, могут направить и в Клинику Тартуского университета. Но до сих пор необходимости направлять заболевших туда, как отметил господин Силланд, не было.

При столь стремительном развитии инфекции, возможно, придется вернуться к весенним экстренным мерам.

Д-р Силланд также уточнил, что на вентиляцию легких Нарвская больница может принять максимально 10 больных. Для этого имеется 7 аппаратов искусственной вентиляции легких и 3 наркозных аппарата.

Олев Силланд:

– В здании Хайгла, 5 в случае необходимости мы можем принять на лечение 45 больных.

Карантин – не значит остаться без оплаты

Как сообщила нашему изданию руководитель Отдела культуры НГУ Виктория Лутус, на вторник этой недели на изоляции находились одна группа детского сада Kirsike, 5 классов Нарвского Языкового лицея, 3 класса Нарвской Пяхклимяэской гимназии, параллели 5, 11 и 12-х классов Нарвской Кесклиннаской гимназии (остальные классы этой школы по 18 ноября находятся на дистанционном обучении), один класс Ваналиннаской государственной школы, один класс Нарвской Школы № 6, 3 класса Кренгольмской гимназии, 5 учеников и один тренер спортшколы «Энергия», 1 группа Дома детского творчества. Закрыто до 22 ноября и ведет работу дистанционно интернет-кафе Exit Нарвского молодежного центра.

Руководитель Отдела культуры ответила и на поступивший в редакцию вопрос учителей, переживающих о том, что они могут остаться без зарплаты в условиях объявленного карантина.

Виктория Лутус:

– Если учитель отправляется на карантин по причине заболевания (т. е. на больничный), то оплата осуществляется согласно больничному листу. Если школа переводит работу на дистанционное обучение, то заработная плата сохраняется на том же уровне. Школьники во время карантина оперативно переводятся на дистанционное обучение.

Во вторник правительство Эстонии приняло решение восстановить действие требования «2+2» и обязательного ношения масок во внутренних помещениях, освободив от действия новых требований места общественного питания и школы. Срок вступления требований в силу пока не сообщается.

Наталья СОБОЛЕВА