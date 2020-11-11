Ношение масок - обязательно!

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Правительство на кабинетном совещании одобрило ограничения по профилактике коронавируса, в том числе сделало обязательным ношение масок в общественном транспорте и других помещениях общего пользования.



Правительство на кабинетном совещании во вторник одобрило меры, которые следует применять на рабочих местах, дома и в кругу семьи, в общественном транспорте и в других публичных местах, чтобы ограничить расширяющееся распространение коронавируса и защитить жизнь и здоровье населения Эстонии, передала пресс-служба правительства. По плану, соответствующие распоряжения должны выйти в четверг.

Правительство рекомендует работникам по возможности работать удаленно, а работодателям подготовить план удаленной работы и организовать удаленную работу на случай, если кто-то в коллективе заразится коронавирусом. Правительство рекомендует отказаться от всех совместных мероприятий, в том числе от рождественских вечеринок, в которых участвуют лица, не общающиеся друг с другом ежедневно. Праздновать Рождество в семейном кругу разрешено.

В общественном транспорте, в торговых залах и местах общего пользования предприятий торговли, на конференциях, концертах, в театрах и кинотеатрах нужно носить маску или закрывать рот и нос. Исключение составляют люди, которым это противопоказано по медицинским причинам (например, астматики и слабослышащие), а также дети моложе 12 лет. Возможны также другие обоснованные исключения – например, когда в общественном транспорте нет других пассажиров.

Правительство просит перевозчиков организовать в общественном транспорте оповещение о необходимости носить маску. Например, это может быть призыв: «Уважаемые пассажиры, пожалуйста, наденьте маски!» Другая информация относительно мер предосторожности должна быть расположена в общественном транспорте на видном месте.

Правительство своим распоряжением вводит во внутренних помещениях общего пользования торговых предприятий, в том числе в торговых залах, правило 2+2, в соответствии с которым вместе могут передвигаться до двух человек, а с остальными им нужно придерживаться дистанции минимум в два метра. Исключение составляют семьи и те случаи, когда обеспечить разумное соблюдение этого правила невозможно. Правило начнет действовать с 16 ноября.

Правительство своим распоряжением вводит правило двухметровой дистанции между группами посетителей в точках общепита и развлекательных заведениях, при этом группы посетителей не могут быть больше 10 человек. Ограничение не распространяется на членов одной семьи, а также, например, на образовательную деятельность по интересам и детские игровые комнаты. Правительство своим распоряжением ограничивает время работы заведений общепита и развлекательной сферы с полуночи до 6 часов утра, чтобы избежать скопления людей. Ограничение не распространяется на продажу еды на вынос..

Если предстоит общение с человеком, который входит в группу риска, нужно убедиться, что вы не являетесь носителем инфекции, и соблюдать меры предосторожности во время посещения: носить маску, придерживаться дистанции и заботиться о чистоте рук и поверхностей.

Учреждениям социальной опеки нужно обеспечить для людей, входящих в группу риска, безопасные возможности для контактного и бесконтактного общения.

Нужно соблюдать меры предосторожности, которые действуют при проживании вместе с человеком, заразившимся коронавирусом, в том числе нужно носить маску, соблюдать по возможности дистанцию и избегать соприкосновения с заболевшим, а также регулярно очищать руки и поверхности.

По словам премьер-министра Юри Ратаса, ситуация с распространением коронавируса в Эстонии критическая и число пациентов, нуждающихся в больничном лечении, быстро растет. «В сотрудничестве с Министерством социальных дел, департаментом здоровья и консультирующим правительство ученым советом мы предложили рекомендации, как уменьшить распространение вируса на рабочем месте, в домашнем семейном кругу, в общественном транспорте и в других публичных местах. Кроме того, в нынешней ситуации мы считаем необходимым ужесточить ограничения для предприятий торговли, общественного питания и сферы развлечений, чтобы удержать распространение вируса под контролем», - сказал премьер-министр.

BNS

P.S. Как сообщает портал ERR, первое время штрафы за нарушение требования носить маску в Эстонии взиматься не будут.

Однако, как рассказал радионовостям ERR глава Департамента здоровья Юллар Ланно, если люди не прислушаются к рекомендациям властей, то придется пойти и на это.

"Сейчас мы не говорим ни о каких о штрафах, но через неделю, возможно, нам придется это сделать, если наша модель поведения не изменится, - добавил руководитель Департамента здоровья.

