Аквапарк “Нооруса” достроят к весне

Дата публикации: Вчера, 12:28 Просмотрено: 1 299

Открытие современного аквапарка, намеченное на октябрь этого года, откладывается из-за смены генподрядчика, сообщил нашему изданию член правления ТОО “Ноорус” Филипп Должков.

Появившийся недавно в соцсетях ролик «Мутная история на стройке аквапарка», снятый группой «НеНарваДушные», похож на странную шутку и никак не повлияет на репутацию «Нооруса», уверен Должков.

В ролике человек, представившийся директором строительной фирмы Алексеем, рассказывает ведущим «НеНарваДушных» Сергею Рымару и Виталию Шепелеву о том, что его выгоняют со стройки, не давая завершить работу и не расплатившись полностью за то, что уже сделано.

Кадр из видеоролика "НеНерваДушные"

Он жалуется, что хотя его договор с генподрядчиком не расторгнут, ему пришло письмо с требованием покинуть стройку. “Но это как-то невозможно. Продолжаю работы круглосуточно, чтобы закончить фасад и само здание к зиме, чтобы вести дальше внутренние работы”, - рассказывает Алексей. “У меня есть ресурс, я плачу налоги, плачу зарплату, и рабочие пока не в обиде. За сентябрь месяц не подписан ни один акт, за июль и август недоплачены деньги. Может быть, меня просто отсюда выкидывают, чтобы не заплатить деньги?”.

Как утверждает строитель, сейчас он ведет работы на объекте за свой счет, не получая оплаты, потому что надеется со временем взыскать деньги с генподрядчика, с которым у него заключены договоры. “Потому что я упрямый, как лось”, - заявляет Алексей, показывая на скульптуру лося, установленную рядом со спа-отелем.

“Есть еще интрижечки на большой стройке! У верблюда два горба, потому что жизнь - борьба!”, - такими прибаутками завершают очередной выпуск ведущие, которые до сих пор занимались выпуском исключительно развлекательного контента. Комментаторы ролика в соцсетях отметили, что история - действительно странная, а сюжету не хватает объективности и мнения другой стороны.

“У меня комментариев никто не брал, у генподрядчика - тоже. Не думаю, что к этому видео кто-то может относиться серьезно, это больше похоже на какую-то шутку. У нашего генподрядчика были заключены договора со многими субподрядчиками. Тот, что в ролике - лишь один из них, и, по моим сведениям, у генподрядчика с ним было множество проблем, он его подвел”, - рассказал нашему изданию Филипп Должков.

В то, что происходило между генподрядчиком и Алексеем, “Ноорус” не вмешивался, хотя все же пришлось вызвать охрану на объект, чтобы удалить его с площадки: он не давал работать другим субподрядчикам. По словам Филиппа Должкова, сейчас строительство объекта продолжается, но с генподрядчиком пришлось расстаться.

Филипп Должков:

- Он нарушил сроки строительства, превысил бюджет. Мы расторгли с ним договор по обоюдному согласию, без конфликта. Был ряд как субъективных, так и объективных причин, почему так произошло. В сроки сдачи объекта внес свои коррективы COVID, многие заказы были размещены за границей, заводы не работали.

Из субьективных причин - компания была небольшая, они попытались, но не справились. Сказалось и то, что в этот непростой период государство никак не помогло, “Ноорусу” отказали в поддержке. Хотя строительство аквапарка важно не только для нас, оно в интересах всего Ида-Вирумаа, это рабочие места, которые так необходимы.

Открытие аквапарка было назначено на 1 октября, но в результате решили достраивать его своими силами и перенести открытие на весну. Член правления заверил, что предприниматели заточены на результат, ведь когда коронакризис закончится, аквапарк даст толчок развитию туризма. По его словам, сейчас спешить особенно некуда, ждут открытия границ и зарубежных туристов, потому что внутренний туризм всех затрат не покроет.

Ирина ТОКАРЕВА