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Тема травли (на английском – bullying, на эстонском – kiusamine) как сложного и комплексного феномена нашей жизни стала центром публичной дискуссии на Дне обсуждений BAZAR, который прошел в рамках фестиваля музыки и городской культуры Station Narva.

Обычно травлю рассматривают как явление, связанное со школой. Однако организаторы Дня обсуждений предложили рассмотреть его в более широком контексте, ведь вариантов буллинга великое множество. Тем более что жизнь постоянно подбрасывает нам ситуации, заставляющие задуматься над тем, что считать травлей, а что можно расценивать как затяжной конфликт, является ли стремление возвыситься над окружающими и утвердить свою власть природной сущностью любого человека или это дремучая невоспитанность, стоит ли активно противостоять толпе, не принимающей тех, кто не вписывается в привычные рамки, или сделать вид, что ничего страшного не происходит, наконец, как воспринимать дискриминационные высказывания некоторых политиков и реагировать на анонимные оскорбления в свой адрес, распространяемые в Интернете, а также – любое ли выражение агрессии можно назвать травлей ... Если хорошенько задуматься, то, вероятно, почти каждый из нас может сказать: «травля – это и про меня тоже». Хотя бы потому, что уж в роли наблюдателей мы хотя бы раз, но точно были. О том, насколько остро стоят в обществе вопросы буллинга, на взгляд организаторов обсуждения, свидетельствует, например, тот факт, что с 2021 года Эстония принимает директиву Европейского Союза об осведомителях, которая должна побудить организации, компании, коллективы создавать в том числе и внутреннюю систему, направленную против неравного обращения. А травля на рабочем месте – одно из таких проявлений.

Официальная статистика PISA неумолима: в Эстонии каждый пятый школьник становится объектом травли – как со стороны учеников, так и со стороны учителей.

В обсуждении на BAZARе принимали участие руководитель молодежного центра Нарва-Йыэсуу Анна Коновалова, журналист Роман Викулов, психотерапевт Наталья Скворцова, преподаватель для взрослых антибулинговой программы Союза защиты детей и организатор Дня обсуждений Валерия Лаврова, редактор BAZARа, корреспондент Радио 4 Михаил Комашко. И, надо сказать, мнения этих авторитетных и опытных людей по вопросам буллинга и того, как бороться с этим общественным злом, далеко не во всем совпадали. Выступления присутствующих в зале также сигнализировали о том, что понимание травли далеко не так однозначно, как может показаться на первый взгляд.

– Как человека, профессионально занимающегося темой буллинга, хочу вас спросить: есть ли сегодня четкое определение, что такое травля? Иначе, может статься, мы будем говорить о разных вещах и ни к каким конкретным действиям не придем, – интересуюсь я у зачинщика дискуссии Валерии Лавровой.

Валерия Лаврова:

- Есть. И это важно знать, потому что между такими понятиями, как

«конфликт» и «травля» очень часто ставится знак равенства, но делать этого нельзя: конфликты не искоренить, они были и будут всегда. А вот с травлей необходимо бороться всеми возможными способами. Буллинг – это систематическое намеренное причинение боли человеку, который не может себя защитить, на глазах у окружающих. И не всегда только потому, что он физически слаб. Следующая важная установка, которую нужно осознать: есть не только жертва и агрессор, есть мы – общество, которое не имеет права равнодушно взирать на происходящее или делать вид, что мы ничего не замечаем.

Что касается антибуллинговой программы для школ и детских садов, то хочу подчеркнуть: она не учит, как бороться с травлей, она учит тому, каким человеком хорошо бы стать, как принимать и уважать другого, как заботиться о тех, кто рядом, как стать хорошим товарищем и быть смелым.

Формат данного материала, к сожалению, не позволяет дать слово всем участникам дискуссии. Обещаем: мы еще вернемся к обсуждению этой актуальной темы на страницах нашего издания. В заключение же лишь обозначим некоторые итоги, к которым пришли участники BAZAR Arutelude päev: не отмахиваться от темы буллинга, считая, что травля – это исключительно из школьной жизни; понимать, что общественные обсуждения этой темы, привлечение к ней внимания широкой публики необходимы и важны; бороться за постоянное повышение уровня культуры и образования – будь это собственная семья или школа, рабочий коллектив; создавать систему ценностей, где травле нет места. Ну, и начать с себя – задуматься: «Не приносят ли боль мои шутки или замечания кому-нибудь беззащитному?».

Будьте смелыми и человечными – призывают нас организаторы 28-го Дня обсуждений BAZAR.

Наша справка

28-й День обсуждений BAZAR прошел в Нарве 27 августа в Центре свободного творчества на Вабадусе, 20. Он доступен в записи на Facebook https://www.facebook.com/ bazarestonia/ и на Youtube http:// bit.ly/BAZAR_Estonia_Youtube