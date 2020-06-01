Полиция нашла поджигателя микроавтобуса в Нарве

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В Нарве во вторник, 1 сентября, подожгли микроавтобус, причинив ущерб на сумму более 10 000 евро. Полиция нашла поджигателя, допросила и отпустила. Кроме этого, полиция установила личности прошлогодних поджигателей автомобилей.

Фото: Нарвское отделение полиции

1 сентября полиции сообщили, что в Нарве на Вана-Йоала теэ был совершен поджог микроавтобуса Volkswagen Transporter. В пожаре были уничтожены микроавтобус и находившиеся в нем инструменты, общая сумма ущерба составляет 10 940 евро.

Как сказал ведущий следователь Нарвского отделения полиции Сергея Масленников, полиция получила информацию о возможном подозреваемом, и задержанный 32-летний мужчина на допросе признался в содеянном. Мужчина был освобожден вчера, но в его отношении ведутся необходимые процессуальные действия. "Владелец уничтоженного микроавтобуса и подозреваемый знакомы между собой", – пояснил Масленников.

Полиция нашла и прошлогодних поджигателей автомобилей

На сегодня полиция также установила личность двух мужчин, которых есть основание подозревать в поджоге автомобиля в Нарве на ул. Креэнхольми прошлым летом, когда ущерб составил 16 000 евро. Уголовные делопроизводства ведутся по обоим происшествиям.

Прокурор Вируской окружной прокуратуры Прийт Хейнсоо напоминает, что хотя эстонская пословица гласит, что вор не забирает хотя бы вешалку, а огонь уносит все, все же огонь не забирает с собой все с места преступления.

"Ошибочно считается, что огонь уничтожает все следы, и преступник сможет избежать наказания. Но на каждом месте преступления можно найти следы, которые приведут к виновнику. Сейчас продолжается работа по выяснению всех обстоятельств этих двух случаев. Такая же интенсивная работа ведется и по расследованию других похожих случаев в Ида-Вирумаа", – сказал Хейнсоо.

ERR