Эстония может попасть в список стран, по прибытии из которых нужна самоизоляция

Дата публикации: Сегодня, 19:08 Просмотрено: 97

Из-за роста заболеваемости в конце недели Эстония может попасть в список стран, по прибытии из которых нужно соблюдать самоизоляцию, заявил на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и борьбе с коррупцией представитель латвийского Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков.

В Литве показатель заболеваемости "Сovid-19" по данным на вторник достиг 16,8 случаев на 100 000 населения, то есть превысил порог, при котором требуется самоизоляция.

В Латвии сейчас зарегистрировано 4,2 случая на 100 000 населения, что уже более двух недель является самым низким показателем в Европе среди стран, где есть больные "Сovid-19".

В течение недели выявляется от 15 до 56 случаев коронавируса, и это говорит о том, что в Латвии тенденции к росту нет. Между тем в других странах Европы за последние два месяца заболеваемость "Сovid-19" почти утроилась - в среднем с 16 до 46 случаев на 100 000 населения, расказал Перевощиков.

Треть всех выявленных случаев "Сovid-19" в Латвии - завозные. Чаще всего они связаны с приездом из Великобритании, Украины, России, Эстонии и Франции.