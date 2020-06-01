Минобр не отменит требование изоляции для вернувшихся из-за границы школьников

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Министерство образования и науки не намерено отказываться от требования двухнедельного карантина для школьников, которые побывали в туристической поездке за границей, даже если результат теста на COVID-19 у них будет негативным.

В министерстве заявили, что решение принципиальное и направлено на то, чтобы дети во время пандемии не ездили за рубеж, сообщили в среду утренние теленовости ERR.

С 1 сентября взрослые, вернувшиеся в Эстонию из заграничной поездки, могут сдать тест в аэропорту или порту, и избежать двухнедельной изоляции в случае негативного результата. У детей такой возможности нет.

При наличии симптомов заболевания школьники также должны будут переходить на домашнее обучение. Однако если класс не против, тест отрицательный и есть справка от врача, то контактную учебу можно будет продолжить.

Возможные проблемы с астматиками и аллергиками, у которых часто бывают похожие на вирусные заболевания симптомы, в таком случае поможет решить соответствующая справка от врача.