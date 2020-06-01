Кая Каллас: референдум на тему брака – провокация

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Руководители Центристской партии и "Отечества" могли бы показать характер и не позволить раскалывать Эстонию только потому, что это выгодно EKRE, пишет председатель Партии реформ Кая Каллас.

Известно, что осенью коалиция планирует представить Рийгикогу так называемый демократический пакет. Один из пунктов этого пакета предусматривает внесение в Конституцию определения брака как союза мужчины и женщины.

Прежде всего стоит напомнить: сейчас в Законе о семье написано, что брак заключается между мужчиной и женщиной. Я не слышала, чтобы кто-то хотел это изменить. Вынесение этого вопроса на народное голосование – совершенно бессмысленно, и мне неизвестно ни об одной политической силе Эстонии, которая желала бы поменять это определение. На институт брака в Эстонии никто не нападает, и он не нуждается в конституционной защите.

Несмотря на это, правительственные партии все же написали в коалиционном договоре: "проведем в качестве прочего государственного вопроса народное голосование на тему дополнения Конституции определением брака как союза между мужчиной и женщиной".

Проведение референдума значится в предвыборной программе EKRE. На выходных Мартин Хельме также заявил на совете уполномоченных партии, что референдум по вопросу брака – важная часть предвыборной кампании EKRE на предстоящих местных выборах.

Этой провокацией EKRE хочет расколоть общество, и, к сожалению, Центристская партия и "Отечество" с этим безответственно соглашаются. Предупреждаю лидеров этих партий: от такого противостояния в обществе потеряют все кроме EKRE.

Нынешнее правительство показало, что знание Конституции не является его сильной стороной, поэтому, будучи членом конституционной комиссии, заранее напомню во избежание неловких моментов некоторые пункты.

Во-первых, Конституция может быть изменена законом, принятым:

• в результате референдума

• двумя подряд составами Рийгикогу

• Рийгикогу в качестве срочного вопроса. Для инициирования законопроекта необходимо четыре пятых голосов членов парламента, а для принятия – две трети.

Если изменение закона выносится на народное голосование и не получает поддержки большинства, президент объявляет о проведении внеочередных выборов. Но правительственная коалиция думает, что перехитрит Конституцию, вынеся ее изменение в качестве прочего государственного вопроса на народное голосование.

Это противоречит Конституции, так как порядок ее изменения в результате референдума прописан в ней же вместе с последствиями, которые может повлечь за собой такое народное голосование.

Во-вторых, для вынесения законопроекта об изменении Конституции на референдум требуется три пятых голосов членов Рийгикогу. То есть связанный с изменением Конституции вопрос нельзя вынести на народное голосование только голосами коалиции, для этого требуются голоса 61 депутата.

В-третьих, увязывание референдума с местными выборами приведет к расколу среди избирателей. На референдуме могут голосовать только граждане, а на местных выборах – все резиденты.

Должно быть, наш восточный сосед, которому всегда хотелось утверждать, что с его соотечественниками в Эстонии обращаются плохо, будет потирать от радости руки, если представится возможность показать, как в избирательных участках отдельно выстроились граждане и неграждане.

Кроме того, Владимир Путин, вероятно, будет очень рад, что Эстония сменила вектор и вместо ориентации на Европу берет пример с России, в которой недавно прошел подобный референдум.

Мало того что планируемый референдум противоречит Конституции, непонятно, зачем вообще проводить раскалывающее общество народное голосование. Речь не идет о важном государственном вопросе, на институт брака никто не нападает, а на местных выборах будет много существенных тем, действительно волнующих людей.

Руководители Центристской партии и "Отечества" могли бы показать характер и не позволить раскалывать Эстонию только потому, что это выгодно одной правящей партии. Ни один пункт коалиционного договора не важен настолько, чтобы, противореча Конституции, надолго расколоть общество.

Евгения Зыбина, ERR