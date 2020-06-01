Тест на COVID-19 прибывающие могут сделать в порту и аэропорту

Дата публикации: Вчера, 18:08 Просмотрено: 132

С 1 сентября прибывающие в Эстонию из стран с высоким риском заражения коронавирусом, чтобы сократить срок самоизоляции и приступить к работе, смогут пройти тестирование в порту или аэропорту.

Для жителей Эстонии процедура бесплатная, иностранцы смогут оплатить услугу на месте банковской картой.

В терминалах A и D Таллиннского порта тестирование будет проводиться медиками клиники Confido. В Таллиннском аэропорту тестирование будет проводиться во временном пункте клиники Qvalitas. Оформление необходимых документов на месте, а также процедура тестирования занимают порядка пяти минут. Как в порту, так и в аэропорту тестирование будет проходить в порядке живой очереди. Пункты будут открыты до прибытия последних пассажиров.

В случае прибытия в страну поездом или другим наземным транспортом, о тестировании необходимо договориться заранее. Для этой цели SYNLAB и Medicum откроют специальную телефонную линию.

В Эстонии в первую очередь тестируют людей с симптомами заболевания. Очередь может подойти через один-два дня, поэтому если дата прибытия в страну известна, то время тестирования лучше забронировать заранее. Тестирование можно пройти в специальных пунктах в Таллинне, Тарту, Пярну, Нарве, Кохтла-Ярве, Вильянди, Пайде, Раквере, Курессааре и Кярдла.

Иностранные гости с целью сокращения периода самоизоляции могут пройти тестирование платно, для этого необходимо забронировать время, позвонив по номерам телефонов поставщиков услуг, предлагающих платные услуги.

Тестирование будет проводиться организацией, заключившей договор с Департаментом здоровья. Образцы будут анализироваться в лаборатории SYNLAB.

До получения результата теста человек должен находиться в полной самоизоляции. В случае отрицательного результата будет отправляться смс-сообщение, в случае положительного - с человеком свяжутся по телефону. Результат теста также можно увидеть на платформе digilugu.ee, в которую можно зайти с помощью ID-карты.

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В случае отрицательного результата теста в течение семи дней стоит соблюдать режим частичной самоизоляции, т.е. можно ходить на работу и за продуктами, однако от лишних контактов стоит воздержаться. Находясь на рабочем месте, также стоит соблюдать дистанцию.

Не раньше, чем через семь дней после получения первого негативного результата, следует провести повторное тестирование. Если результат снова будет отрицательным, то можно вернуться к обычной жизни. Это значит, что после получения двух отрицательных тестов на человека не распространяется ограничение в виде самоизоляции в течение 14 дней. В то же время ограничение по-прежнему будет действовать для тех лиц, которые не прошли тестирование. Чтобы согласовать время сдачи повторного теста, приехавшему позвонят из колл-центра тестирования.

Карантинные требования для туристов из европейских стран обновляются еженедельно в зависимости от эпидемиологической ситуации в соответствующих странах. Если коэффициент распространения коронавируса в стране на протяжении последних двух недель перед приездом составляет не более 16 случаев на 100 000 жителей, то ограничения на передвижение не применяются.

Дети должны оставаться в изоляции

Бесплатный тест на коронавирус на границе делается только взрослым, поскольку государство предполагает, что сейчас в основном путешествуют по рабочим делам, и тестирование помогает быстрее людям вернуться на работу. Поэтому детей на границе не тестируют.

Нет смысла делать и платный тест детям, поскольку Министерство образования требует, чтобы все вернувшиеся из стран с высоким риском заражения коронавирусом дети оставались в двухнедельной самоизоляции.

"Министерство считает, что если дети вернулись из рейса, то это был туризм. А подобные рейсы сейчас не рекомендуются ни в Эстонии, ни где-нибудь еще. Поэтому это решение связано с тем, чтобы не поощрять туристические рейсы и организовать безопасную работу в школах. Это самый простой вариант", - пояснила исполняющая обязанность гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

Дина Малова, ERR