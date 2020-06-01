Волость, теряющая по миллиону евро от государства, решила зарабатывать сама

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Местное самоуправление обустраивает свои территории, где до сих пор нет центрального водоснабжения и канализации; работает над тем, чтобы у здешних предпринимателей увеличились доходы, у жителей – зарплаты… И, представьте! – само строит объекты, благодаря которым будет пополняться городская казна. Во всем этом не было бы ничего такого уж удивительного, если бы речь не шла о волости, годовой бюджет которой всего 10 млн евро, а живет там 4700 человек. Это Алутагузе.

Главное богатство Алатагузе - уникальная природа

То есть денег у нашей соседки, Алутагузе, примерно в десять раз меньше, чем в Йыхви или в Нарве, при этом «зона обслуживания» – это половина территории Ида-Вирумаа. В другой половине уезда находится 7 городов, и живет здесь около 140 тыс. человек.

Как же удается волостному управлению варить «кашу из топора» и мечтать о еще лучшей жизни? Об этом мы беседуем со старейшиной Алутагузе Тауно Выхмаром. Кажется, один ответ на этот вопрос мы уже знаем. Волости повезло, что в 2017 году ее возглавил именно этот человек: профессиональный (в буквальном смысле) старейшина. Начавший свою карьеру муниципального управленца в 2002 году в качестве старейшины Тойла, Тауно Выхмар побывал в кресле старейшины и председателя горсобрания Йыхви, старейшины Мяэтагузе, а затем уже волости Алутагузе, вобравшей в себя 5 населенных пунктов, в том числе и Мяэтагузе.

И если за первую свою должность недавнему выпускнику Сельскохозяйственной академии, молодому сотруднику Eesti Gaas пришлось побороться – решили с другом поучаствовать в местных выборах, потому что в поселке требовались, на их взгляд, перемены -, то в случае с Мяэтагузе на пост главы исполнительной власти его уже усиленно приглашали, хотя заявлений на эту должность было несколько десятков.

Мяэтагузе было одной из самых зажиточных волостей Ида-Вирумаа (а может, и всей Эстонии), поскольку получало большие средства от сланцедобывающих предприятий за природопользование, а вот Алутагузе – пример из другого ряда. При довольно скромном бюджете ежегодно он теряет примерно десятую его часть: сланца добывается все меньше, уменьшается и сумма налога за природопользование. При этом налогоплательщиков в волости всего около 2000 человек.

Но, судя по настрою старейшины, волость не только не зачахнет, но и даст массу поводов ставить ее в пример. Так, в конце июля мы узнали, что в Алутагузе сдана в эксплуатацию первая в Эстонии солнечная электростанция, принадлежащая самоуправлению. Самоуправление занимается предпринимательством? Непривычно..

Тауно Выхмар: цель в том, чтобы местные люди через 10 лет жили лучше, чем сегодня

А как вам вот такие устремления? «Через четыре года Алутагузе может стать притягательным, красивым и чистым местом, которое будет обращать на себя внимание тем, что дела здесь ведутся по-доброму», – сказал два года назад в своем печатном обращении к жителям Тауно Выхмар. Это обещает выгоды и всем нам, другой половине Ида-Вирумаа. В нашей беседе старейшина говорит, что руководство волости и ее жители сделают все, чтобы сохранить природный парк Алутагузе с его общедоступными богатствами. Хотя недостатка в заманчивых деловых предложениях тут нет.

– Тауно, исключая Сааремаа, вы самая большая волость Эстонии, и при этом столь малонаселенная. Что не так с Алутагузе?

– Так сложилось исторически – тут всегда было мало населенных пунктов. После административной реформы это уже достаточно крупное самоуправление: объединились Мяэтагузе, Иллука, Алайые, Ийзаку и Тудулинна. Вот и получилась южная сторона уезда как одна волость. А треть территории Алутагузе занимает национальный парк. Наша основная цель – сохранить эту природу в ее сегодняшнем состоянии. Не испортить, к примеру, солнечными или ветропарками.

– Есть поползновения?

– В неделю нам приходит по нескольку заявлений: бизнесмены ищут места, где есть энергомощности, электрические сети и частная земля… Благодаря нашей об- щей планировке, куда внесены зеленые зоны, мы можем отказываться от таких предложений, что и делаем. В то же время здесь содержится для нас вызов: действовать так, чтобы жители уезда имели возможность зарабатывать на обслуживании туристов, раз уж промпарков мы не строим.

– Но есть ведь карьеры по добыче сланца и есть признаки строительства ветропарка?

– На нашей территории расположены шахта VKG и «Ээсти Энергия» плюс часть Нарвского карьера. Это промышленный ландшафт, единственные места, где мы позволяем осуществлять инвестиционные проекты. Леса и болота под запретом.

– Чем же в таком случае собираетесь удерживать жителей, привлекать туристов?

– Да, демографическая ситуация у нас непростая: в год рождается 30 детей, умирает 50-70 человек. На то, что через 10 лет станет на тысячу жителей больше, мы не рассчитываем, планируем свою работу с учетом негативного прироста. И все же цель в том, чтобы местные люди через 10 лет жили лучше, чем сегодня. Чтобы могли зарабатывать дома, а не отправляться на заработки в Таллинн или Финляндию.

Ну, а чтобы зарабатывать, нам требуется гораздо больше гостей. Соответственно, надо создавать инфраструктуру, технические возможности для приема гостей, прибывающих по воде. Самый большой в этом смысле вызов – провести необходимые коммуникации по берегу Чудского озера, на своих 34 километрах. Сделать это за счет бюджетных средств мы не в силах, потому что местных жителей там порядка 300-400 человек. Но в летнее время за счет поселяющихся в своих летних домиках туристов может быть одновременно 10-20 тысяч.

На частные инвестиции тут рассчитывать нечего, они никогда не окупятся, поэтому надеемся на инвестиционные фонды. Проекты готовим заблаговременно: когда объявляют конкурс, нам нужно только «достать их с полки». Также строим порт в Васкнарве, хотим сделать слип в Алайые, Раннапургенья – 3 таких места, где добираться можно по озеру. Плюс удалось получить поддержку для слипа на Куннингакюла.

– В год ваш небольшой бюджет худеет примерно на 1 млн евро. Как думаете с этим справляться, ведь территория обслуживания меньше не станет?

– Надо экономить и сокращать текущие расходы, где это возможно. Например, только что построили в Мяэтагузе муниципальный энергопарк. Благодаря этому в спа-отеле Мяэтагузе, который тоже принадлежит самоуправлению, ежегодно будем экономить 20-25 тыс. евро. Мы постоянно ищем, где можно сократить расходы, инвестируем туда, откуда деньги вернутся обратно.

– Алутагузе образовалось из пяти населенных пунктов. нет ли ревности, нездорового соперничества между отдельными его частями, ведь совсем недавно все были самостоятельными? Кстати, где находится ваше волостное управление?

– Сегодня в трех местах: 10 человек в Ийзаку, сейчас проектируем для реновации два исторических здания, в будущем будем находиться там; 10 человек в усадьбе Мяэтагузе, 5 – в Иллука, в административном центре. Наша цель на этапе объединения была в том, чтобы не ждать жителей в офисе, а самим идти к ним.

Думаю, обижаться кому-то на кого-то нет причин, мы стараемся улучшить все наши поселки и деревни. Сейчас хотим благоустроить Куремяэ, Пагари, Тудулинна, Каукси: дать чистую воду, проложить канализацию, таких элементарных вещей до сих пор здесь не было. В планах также променад в Ийзаку, красивая и безопасная тропа для пешеходов. Чтобы гости чувствовали себя лучше, в Каукси расширяем места парковки, проектируем пешеходные дороги. И ждем от фондов объявления конкурсов проектов.

– А партийная разобщенность вам знакома?

– Такого, как в городах, – необходимость следовать линии партии – у нас нет, поэтому в волостном собрании нет ни коалиции, ни оппозиции. У кого есть интерес к какой-то теме, узнают мнение других и договариваются. Надеюсь, такого, как у соседей – в Йыхви или Муствеэ, не будет и впредь.

Все мы корнями отсюда, цель у всех одна: сделать жизнь в волости лучше. Главная проблема – как остаться жить, когда бюджет уменьшается в темпе минус 1 млн в год. Возможность остаться жить – это резкое проведение реформ в таких, к примеру, сферах, как школьное образование. У нас рождается 30 детей в год, а мы содержим 3 школы, одна из них – гимназия. Хотим оставить одну основную школу, в Ийзаку. И не на 600 детей, как в советское время, ведь в этом звене у нас только 140 школьников. В таком случае на одних лишь коммунальных расходах мы могли бы сэкономить 100 тыс. евро в год, плюс экономия на персонале.

– А что думает об этом народ, который на выборах всегда поддерживает лично вас очень хорошо?

– Жители тех мест, которые потеряют местную школу, против. И это порождает конфликт между волостным управлением и волостным собранием. Но рано или поздно мы с сегодняшней бюджетной ситуацией не справимся.

– А на следующих выборах, через год, вас не «прокатят»?

– Не знаю, я не думаю об этом. Если бы выборы были завтра, положим, меня бы выбрали. Но все же такие мысли не должны мешать текущей работе.

Татьяна ЗАВЬЯЛОВА

Фото Татьяны ЗАВЬЯЛОВОЙ

К СВЕДЕНИЮ

В волости Алутагузе завершено строительство муниципальной солнечной электростанции, которая предназначена для сокращения расходов на электричество, принадлежащих волости гостиниц, спа и усадеб. Срок окупаемости построенной в поселке Мяэтагузе солнечной электростанции стоимостью 200 000 евро по расчетам составляет шесть-семь лет.

По мнению руководителей волости, строительство солнечной станции должно сделать отель-усадьбу Мяэтагузе, которая в настоящий момент находится в муниципальной собственности, более привлекательной для потенциальных покупателей. Солнечные батареи также обеспечивают электричеством входящие в комплекс спа и главное здание усадьбы, где помимо роскошного усадебного отеля расположены и офисные помещения волостной управы.

По имеющимся данным, в настоящее время обсуждается вопрос, что, возможно, стоит построить солнечный парк для другого принадлежащего волости комплекса – усадьбы Иллука.

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