Департамент здоровья не планирует вводить жесткие ограничения в Ида-Вирумаа

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Департамент здоровья не планирует вводить жесткие ограничения в Ида-Вируском уезде из-за резкого увеличения числа зараженных коронавирусной инфекцией.

По оценке ведомства, все признаки указывают на то, что число зараженных коронавирусом в регионе продолжит увеличиваться, но избежать масштабного распространения можно, если люди и учреждения будут соблюдать определенные требования, сообщили утренние новости на ETV+.

В последнее время в Эстонии больше всего новых случаев заражения Covid-19 диагностируют именно в Ида-Вирумаа, где выявлено несколько очагов заражения. Коронавирус здесь диагностирован у 57 человек, пять из них находятся в больницах.

"Невозможно закрыть на замок весь Ида-Вирумаа, но мы рассматриваем каждый случай отдельно. Мы посоветовали всем предприятиям, в том числе учреждениям из группы риска, таким как дома престарелых, максимально избегать ротации сотрудников. По возможности, следует избегать передвижения людей и клиентов. И носить маски", - сказала глава Идаского отделения Департамента здоровья Марье Муузику.

ERR