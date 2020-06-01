Эстония надеется получить более миллиона доз вакцины от коронавируса

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Эстония рассчитывает получить примерно 1 300 000 доз вакцины от коронавируса в рамках запланированных Европейским союзом совместных закупок. Пока неизвестно, когда начнутся поставки.

Европейская Комиссия от имени государств сообщества заключила с британской компанией AstraZeneca предварительное соглашение о покупке для стран ЕС 300 миллионов доз вакцины с провизией на покупку еще 100 миллионов, передает "Актуальная камера".

Эстония присоединяется к этому договору и рассчитывает благодаря ему покрыть практически всю первоначальную потребность в вакцине.

"Сегодня я подписал официальное письмо европейскому комиссару по здравоохранению, в котором мы подтверждаем наше участие в этом договоре", - сказал министр социальных дел Танель Кийк.

"Это, конечно, редчайший случай, когда предварительные договоры о закупке заключаются еще до начала реального производства вакцины и до одобрения ее надзорными органами", - прокомментировал профессор Тартуского университета Андрес Меритс.

Такое беспрецедентное решение объясняется необходимостью как можно скорее пустить в ход оружие против коронавируса.

Тестирование вакцины, созданной AstraZeneca в сотрудничестве с Оксфордским университетом, еще не завершено, но первые две фазы клинических испытаний показали ее эффективность и отсутствие серьёзных побочных эффектов.

Первоначальный заказ Эстонии составляет 1 330 000 доз - по две на каждого вакцинируемого.

"В своем заказе мы исходим из того, что вакцинацию пройдет примерно половина населения Эстония. Так называемые группы риска - медицинские работники, люди, живущие в учреждениях социального попечения, и так далее. Это примерно 270 000. Опросы позволяют предположить, что число желающих добровольно пройти вакцинацию составит примерно 400 000. Разумеется, при необходимости мы сможем участвовать и в договорах с другими фирмами-производителями вакцины", - отметил Кийк.

В пресс-службе еврокомиссара по здравоохранению и пищевой безопасности "Актуальной Камере" сообщили, что Евросоюз достиг предварительных договоренностей и о покупке вакцин, над которыми работают четыре другие фармацевтические фирмы. Что касается вакцины AstraZeneca, то компания рассчитывает получить разрешение на её производство еще в этом году.

ERR