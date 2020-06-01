В Эстонии пересмотрят связанные с коронавирусом ограничения

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На этой неделе правительство обсудит, следует ли ограничить во всей стране ночную продажу алкоголя и собирать личные данные посетителей культурных и увеселительных учреждениях.

Министр социальных дел Танель Кийк

Так как в августе в Эстонии снова начал распространяться коронавирус, то в четверг правительство обсудит, какие ограничения необходимо ввести или ужесточить.

Министр социальных дел Танель Кийк рассказал ERR, что в связи с распространением вируса наибольшее беспокойство вызывают ночные клубы и увеселительные заведения. В Тарту и Ида-Вирумаа ночную продажу алкоголя уже ограничили, но ограничения могут распространиться и на всю страну.

"Запрет на продажу алкоголя, что автоматически означает более раннее закрытие ночных заведений, является очень эффективным методом, который не препятствует функционированию общества, экономики, трудовой жизни, сферам образования и здравоохранения, но в известной степени может даже принести пользу, если мы говорим о внутренней безопасности и здоровье. Кроме того, это помогает снизить число близких контактов и избежать ситуаций, когда люди утром не помнят, с кем они контактировали в течение вечера или ночи, то есть от кого могли заразиться или кого могли заразить сами", – пояснил министр.

Кийк дал понять, что он хоть и консервативно настроен в отношении алкоголя и поддерживает более строгие ограничения, в правительстве роль играют несколько обстоятельств, от более либерального настроя коалиционных партнеров и заканчивая влиянием запрета на экономику.

Он признает, что смотреть нужно и на другую сторону монеты: "В этой сфере занята заслуживающая внимания доля предпринимателей и работников. Важно, чтобы в результате объявленных правительством ограничений не получилось так, что часть компаний обанкротится, начнет сокращать сотрудников или урезать зарплату".

Кийк подчеркнул, что ситуация в стране не настолько критична и необходимости в общегосударственных ограничениях сейчас нет, но подумать о них стоит, так как число заболевших снова растет. Если вирус продолжит распространяться, могут возникнуть трудности с паромным сообщением с Финляндией, установившей более жесткие требования к показателю заболеваемости.

В Эстонии показатель заболеваемости сейчас составляет 8,9 случаев на 100 000 человек за последние две недели, Финляндия же установила ограничения на поездки для жителей стран с показателем в восемь случаев. Власти Финляндии готовы закрывать глаза на статистику Эстонии, пока показатель не превысил отметку в десять случаев.

"Трудовая миграция между Финляндией и Эстонией непременно должна сохраниться. В первую очередь ограничения затронули бы туризм", – заявил Кийк.

Финляндия намерена держать заболеваемость на низком уровне, поэтому придерживается более строгих ограничений, при этом для страны важны как трудовая миграция, так и туризм.

По словам Кийка, в Финляндии готовят так называемую светофорную систему, по которой будут определять, разрешать трудовую миграцию и туризм или нет.

В Финляндии обсуждают возможность замены карантинных требований тестированием

Репортер ERR поинтересовался у министра социальных дел и здравоохранения Финляндии, почему в стране установлено ограничение, согласно которому без необходимости соблюдать карантин можно въезжать только из тех государств, заболеваемость в которых составляет 8 случаев на 100 000 человек, тогда как в среднем по Европе этот показатель равен 16 (в Эстонии 25)?

Кийк: начнем тестирование по случайной выборке при первой возможности

"Финляндия приняла такое решение в начале лета. Причина в низком уровне заболеваемости в стране и желании удержать под контролем риск пограничного заражения. Предельное число установило правительство", – пояснила представитель министерства Туйя Кумпулайнен.

Она подтвердила, что возможность заменить требование карантина тестированием на коронавирус, как планируют сделать в Эстонии, в Финляндии обсуждают, но соответствующего решения пока нет.

Защита данных vs сплошной контроль

Правительство Эстонии также обсудит возможность сбора данных в культурных и увеселительных учреждениях. Запись личных данных при посещении ресторана или кино позволяет следить за распространением вируса, но есть и юридическая сторона дела: не получится ли так, что личные данные будут доступны учреждениям, которым подобную информацию иметь не следует? Кроме того, необходимо уяснить, должен ли такой сбор данных быть обязательным, а также кому и в какой момент эти данные можно передавать, чтобы не допустить злоупотребления информацией?

Члены правительства также должны договориться, кому и на каких условиях будут делать тест на коронавирус – всем, бесплатно или платно? Будут ли бесплатно тестировать только тех, кто возвращается из командировок, и представителей критических сфер деятельности? Или же возможность бесплатного тестирования предоставят всем желающим, определив лишь приоритетность?

При возвращении из-за границы в случае необходимости самоизоляции человеку будет позволено передвигаться на свежем воздухе, ходить в магазин и на работу, но посещение школы запрещено, то есть ученикам придется участвовать в уроках при помощи видеосвязи, напомнил Кийк. В период самоизоляции нельзя будет посещать и культурные и увеселительные заведения, так как это не является жизненно необходимым, добавил министр.

Евгения Зыбина, ERR