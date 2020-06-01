Обсуждается снос Горхолла и мемориала на Маарьямяги

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В ближайшее время правительство обсудит вопрос сохранения мемориала, построенного в советское время в Таллинне, на холме Маарьямяги. Министр внутренних дел Март Хельме заявил ERR, что следует снести и его, и Горхолл, но в правительстве эта тема вызовет жаркие споры.

Министр окружающей среды Рене Кокк (EKRE) представил правительству меморандум с решениями относительно дальнейшей судьбы построенного в советское время мемориального комплекса на Маарьямяги. В настоящее время территория принадлежит государству, но в ее приобретении заинтересован Таллинн. Столичные власти при этом хотят, чтобы государство выделило 3-4 млн евро на приведение комплекса в порядок.

Некоторые члены правительства сомневаются в том, что деньги налогоплательщиков следует тратить на реновацию подобного сооружения. Против выступает и министр внутренних дел Март Хельме.

"Я лично считаю его [мемориал на Маарьямяги] символом оккупационного периода, он, подобно Горхоллу и другим объектам, несет на себе безобразную печать модернизма советского времени", – сказал Хельме.

"Давайте подойдем к делу прагматично, эти объекты разрушены, Горхоллу нужны десятки миллионов, этот комплекс [мемориал на Маарьямяги] разваливается. С практической точки зрения приведение в порядок этих объектов неразумно. Разумнее было бы их снести", – считает министр.

По его словам, вопрос не только в деньгах, но в идеологических позициях и точках зрений различных групп интересов. "Правительство это обсудит. Для Эстонии эти три миллиона не являются непосильной суммой, но вопрос в том, что нам нужно найти некую идеологическую точку равновесия", – пояснил Хельме. Равновесие необходимо, чтобы не оказались задеты те, кто пережил Сибирь и другие страдания времен Сталина. Также нельзя задевать чувства тех, кто говорит, что там похоронены павшие в Освободительной войне и военные времен Первой Эстонской Республики, добавил Хельме.

"И чтобы русские в Эстонии снова не почувствовали себя униженным. Точку равновесия придется найти. Думаю, споры в правительстве будут сложными и, наверно, иногда жаркими", – сказал министр.

В июле вице-мэр Таллинна Андрей Новиков предложил государственной комиссии по культуре выделить из фонда "Капитал культуры" средства на реставрацию Горхолла как следующего государственно важного культурного объекта.

В начале года власти Таллинна и предприятие Tallink заявили о своей совместной готовности привести Горхолл и территорию вокруг него в порядок, но из-за вызванного коронавирусом кризиса этим планом активно не занимались.

ERR



