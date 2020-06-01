За насилие над детьми "Матери года" грозит тюрьма

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В понедельник, 24 августа, Пярнуский уездный суд вынесет решение по уголовному делу, в котором обладательницу титула "Мать года 2013" Малле Кобин (68) обвиняют в насилии над детьми.



Прокуратура требует признать женщину виновной и приговорить ее к четырем с половиной годам реального тюремного заключения. Защитник Кобин считает, что ее следует полностью оправдать. Сама женщина также не признала себя виновной.

Судебное следствие по этому делу проходило за закрытыми дверями в целях защиты частной жизни пострадавших.

Возраст жертв - от 9 до 17 лет. Дети, о которых идет речь, жили у нее в семейном доме на острове Хийумаа. Женщина предоставляла услуги патроната. То есть, по сути, должна была заменить детям, оставшимся без родительской опеки, семью.

Согласно материалам обвинения, женщина регулярно избивала приемных детей руками и ногами, а также держала их под замком. Взаперти они могли находиться от нескольких часов до нескольких дней.

Также в наказание она заставляла детей стоять на одном месте по 12 часов, а порой и дольше,

Уголовное дело было возбуждено в августе 2019 года на основании информации, полученной от Департамента социального обеспечения. В обвинительном заключении говорится о жестоком обращении с пятью детьми в период с 2016 по 2019 годы.

Когда Кобин в 2013 году вручали титул "Мать года", у нее было пять своих детей и 12 приемных.

В 2014 году Кобин получила из рук президента Орден Эстонского Красного креста IV степени за деятельность по защите детей и поддержку инвалидов.