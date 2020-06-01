Чтобы инсульт не стал окончательным приговором

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Повысить уровень информированности людей о причинах ишемического инсульта и повысить уровень качества жизни больных после перенесенного инсульта — по словам старшего врача неврологии Ида-Вируской Центральной больницы (IVKH) Катрин Пылд, именно на достижение этих двух главных целей направлен новый пилотный проект, который осуществляет ИВЦБ в содружестве с Нарвской больницей и другими медицинскими учреждениями страны.

Команда проекта (на фото слева направо, сидят) координатор пути лечения, медсестра Екатерина Иванова, клинический руководитель проекта, старший врач неврологии Ида-Вируской Центральной больницы Катрин Пылд, (стоят) руководитель проекта Эвелин Круусалу и специалист по коммуникации ИВЦБ Анна Медведева

Проект финансируется Больничный Кассой и в нем участвуют 4 крупные больницы.

Речь о нем шла на информационных часах, которые команда проекта провела в Нарве в минувшую пятницу, 14 августа. Участниками одного из них стали семейные врачи Нарвы, на второй инфочас пришли рядовые нарвитяне, которых тема инсульта либо просто заинтересовала, либо, увы, непосредственно затронула.

- Мы не случайно провели именно два инфочаса: чтобы повысить результативность лечения, необходимо развивать, с одной стороны, сотрудничество между медицинскими учреждениями, непосредственно медиками — будь то неврологи, семейные врачи, врачи восстановительного лечения и др., с другой стороны, чрезвычайно важно информировать и обучать сообщество — в первую очередь самих больных и их близких, а также всех, кто может оказаться рядом и в нужный момент оказать помощь человеку с инсультом, - объясняет специалист по коммуникации ИВЦБ Анна Медведева.

- Ишемический инсульт может быть очень тяжелым заболеванием, но не обязательно фатальным, - говорит старший врач неврологии Ида-Вируской Центральной больницы, клинический руководитель проекта Катрин Пылд. - Инсульт успешно лечится, если больной поступает в больницу вовремя. Но чтобы быстро действовать (4,5 часа – это окно, когда лечение эффективно), важно научиться распознавать симптомы инсульта. Это один блок информации. Другой касается темы «Жизнь после инсульта». Очень важно мотивировать самого больного предпринимать все возможное для выздоровления, всячески помогать ему на пути к этому. И это задача не только для специалистов — медиков. Роль окружения больного, его родных и близких невероятно высока. Но и они, в свою очередь, очень нуждаются в специализированной информации, а также в эмоциональной поддержке. В рамках проекта Ида-Вируская Центральная больница создает инструменты, позволяющие сделать путь лечения более понятным и плавным для пациента и его близких. Активно помогать им будет координатор пути лечения. Этот специалист будет контактным лицом для всех участников процесса лечения пациента.

Один из этих инструментов – план лечения – будет дигитальным, – что станет большим подспорьем для всей команды по лечению острой фазы инсульта, а также команды послегоспитальной поддержки; доступ к нему будет обеспечен семейному врачу, социальному работнику, близким больного.

В проект планируется привлечь 30 пациентов, которым будет создан дигитальный план лечения, за выполнением которого будет следить координатор лечебного пути. Еще 30 пациентов будут в контрольной группе – они получат стандартное лечение, которое предоставляет больница всем пациентам. Привлечение пациентов началось с 1 июля этого года.

В первых числах октября планируется запуск мобильного приложения, в котором будут доступны видеоматериалы с демонстрацией повседневных процедур по уходу за больным с тяжелой формой инсульта.

Совместно с Тартуской Университетской Клиникой, Северо-Эстонской Региональной и Ляэне-Таллинской центральной больницей ИВЦБ развивает сайт insult.ee - там будет собрана вся информация о заболевании, связанных с ним услугах социальной сферы и медицинской помощи.

В дополнение к этому ИВЦБ развивает консультационную онлайн-среду elupärastinsulti.ee, которая будет сосредоточена на жизни после инсульта: здесь можно будет послать анонимный запрос и получить консультацию на русском и эстонском языках.

- Мы надеемся, что у нас получится создать группы поддержки, чтобы помощь и опору могли получать не только те пациенты, которые переболеют инсультом за то время, что идет проект, но и те, кого этот недуг настиг ранее. Может быть, в Нарве они возникнут на базе Социального центра. «Также мы создадим возможность обмена опытом в онлайн-среде, —говорит Анна Медведева. - Мы публикуем обновления о ходе проекта на сайте больницы ivkh.ee и на ее странице в Фейсбуке – Ida-Viru Keskhaigla».

Следующий инфочас пройдет 27 августа в Раквере. Осенью планируются такие же мероприятия для жителей Йыхви и Кохтла-Ярве.

НАША СПРАВКА:

Партнеры IVKH в проекте по ведению пациента с инсультом: SA Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool, Narva Sotsiaaltöökeskus, SA Narva Haigla, SА Rakvere Haigla, Ahtme Perearstikeskus OÜ, OÜ Järve Tervisekeskus.





Факты без комментариев:

• - Инсульт занимает третье место среди причин смерти в мире и является ведущей причиной инвалидизации людей трудоспособного возраста.

• - Более трети всех инсультов предотвратимы.

• - До четверти всех инсультов составляют повторные инсульты.

• - Полное выздоровление от инсульта возможно, и чем моложе пациент, тем эта вероятность выше.

Светлана ЗАЙЦЕВА

Фото Светланы ЗАЙЦЕВОЙ