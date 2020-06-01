Минсоцдел принимает идеи по развитию социальных и попечительских услуг в Ида-Вирумаа

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Министерство социальных дел совместно с ида-вирускими самоуправлениями проводят пилотный проект, в ходе которого будет разработана менторская программа, которая поддержит местные самоуправления в развитии социальных услуг и услуг попечительства — все желающие смогут предложить свои идеи по развитию социальных и попечительских услуг в Ида-Вирумаа на инфоднях.

Программа развития Ида-Вирумаа – это первый пилотный проект в стране, цель которого заключается в поддержке одного региона в стратегическом планировании социальных услуг и в улучшении их доступности. Планируется, что после прохождения программы в ида-вируских самоуправлениях будет улучшена доступность и качество социальных услуг и услуг попечительства, а также расширено сотрудничество и обмен опытом между различными местными самоуправлениями и партнерами.

«Цель программы – мотивировать местные самоуправления в сотрудничестве c их партнерами создавать новые и продвигать существующие сети сотрудничества в области социального обеспечения, а также направлять местные самоуправления внедрять инновационные решения в предоставлении социальных услуг. Также необходимо улучшить участие местных самоуправлений в открытых конкурсах развития социальных услуг и способствовать предоставлению новых», – сказал вице-канцлер социальной сферы Райт Куузе.

Инфодни программы развития пройдут 25 августа в Йыхвиском концертном зале и 26 августа в театральном центре Vaba lava с 11 до 17 часов. На инфодни приглашаются как местные самоуправления, так и их партнеры, которые заинтересованы в новой программе и хотят внести свой вклад в развитие социальной сферы в Ида-Вирумаа. Программа продлится до 31 марта 2021 года и финансируется из средств Европейского социального фонда.

На инфоднях Министерство социальных дел выступит с видением будущего социальной сферы, департамент социального страхования представит обзор показателей социального обеспечения Ида-Вирумаа за 2020 год, представитель спасательного департамента поделится опытом в области стратегической профилактики, а Грете Квернланд-Берг (PA Consulting Group) поделится норвежскими примерами инновационных услуг. Руководитель программы, представитель OÜ Invicta Ану-Малль Нааритс представит предварительные результаты программы, а также проведет семинар по сотрудничеству.

«Мы надеемся, что название программы “Pöördepunkt” (эст. «Поворотный момент») будет отражать движение к совместному развитию социальных услуг, как в направлении реализации дизайна обслуживания, ориентированного на клиента, так и более стратегического сотрудничества», – сказала представитель OÜ Invicta и координатор проекта Ану-Малль Нааритс.

Программа развития включает в себя консультации, обучение и применение планирования услуг.

После завершения пилотного проекта Министерство социальных дел сделает выводы, работает ли региональный подход и необходимо ли продолжать его использовать.