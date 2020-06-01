«В технике – только девочки»: в Нарве состоялся крутой день науки и техники

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День науки и техники, состоявшийся в прошлый четверг в творческом хабе OBJEKT, собрал в Нарве больше трех десятков девочек в возрасте от 7 до 12 лет со всего Ида-Вирумаа, причем желающих было значительно больше.

Александр Бичков (в центре) считает, что девочек нужно мотивировать заниматься наукой и технологиями



Мероприятие состоялось по инициативе таллиннского НКО Unicorn Squard, чей девиз – «В технике – только девочки», и идавируской Tech Heroes – компании, проводящей технологические воркшопы и обучающие лагеря для детей.

Программа была разнообразной: девочки сверлили и паяли, собирали электрические схемы, программировали дроны – воздушные и водные, управляли ими, изучали зако- ны физики.

В ходе одного из заданий девочки должны были пройти квест с дополненной реальностью, причем один из его пунктов находился в кабинете руководителя Фонда интеграции Иренэ Кяосаар. И как раз в тот момент, когда к OBJEKTу подошел корреспондент нашего издания, несколько девочек этот пункт нашли – а заодно и конфеты, которые им предложила Иренэ в качестве дополнительного бонуса. «Они тут с утра бегают, видно, что дети очень воодушевлены этим мероприятием», – с улыбкой отметила Кяосаар.

Иренэ Кяосаар: Они тут с утра бегают...



Почему же девочек решили приобщать к науке и технике отдельно от мальчиков, поинтересовалось наше издание у одного из организаторов однодневного обучения Александра Бичкова, преподавателя мультимедиа и соучредителя Tech Heroes.

– Александр, почему решили провести обучение только для девочек – не означает ли это, что стереотип о том, что девочкам сложнее даются точные науки, повлиял и на вас, организаторов?

– Нет, конечно! Все дети суперские – и мальчики, и девочки. Но в совместных группах девочки часто отступают на второй план – ведь мальчики более шумные, напористые, и они точно знают: мы и ждем от них того, что они будут сверлить, собирать, программировать. Потому что такой стереотип в обществе есть, и он влияет на всех, и на детей – тоже. Поэтому замечательная организация Unicorn Squard решила дать девочкам возможность делать то, чего мы обычно ждем от мальчиков.

- То есть это обучение – словно призыв: «Девочки, приходите в науку, занимайтесь технологиями! Вы нужны, вас ждут»?

- Конечно. Ведь это немного грустно, что в науке, в технике, в ИТ- сфере мало девушек, это означает, что там будет меньше новых, свежих идей, которые они могли бы принести. Чем больше самых разных людей работают вместе – тем эффективнее и лучше результат. Поэтому стереотип: мальчики – технари, а девочки – нет, можно и нужно разрушать. Что Unicorn Squard и делает.

– Сколько человек в лагере?

– Здесь 34 девочки со всего Ида- Вирумаа, хотя желающих было больше, и 18 волонтеров, причем волонтеры в основном тоже девочки. По моему опыту работы с молодежью, девочки – самые активные и ответственные волонтеры.

– Вы также проводите обучающие лагеря для детей, что можете сказать об идавируских школьниках в целом?

– Да, у нас было несколько лагерей в мультимедийном хабе – в прошлом году еще до пандемии мы проводили здесь занятия по анимации, программированию, созданию игр, видеосъемке – все было, и было очень весело. Самый последний лагерь, который мы здесь провели, был посвящен созданию стартапов – был лидер, ответственный за маркетинг – все как у взрослых. И я был в шоке от того, как круты дети, и как они все быстро схватывают – это просто поголовно вундеркинды какие- то. Поэтому могу смело сказать – за этими детьми наше будущее, будущее Нарвы и Ида-Вирумаа.

Ирина ТОКАРЕВА