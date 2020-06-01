Предложено отменить ограничения на заполняемость театров и кинотеатров

Дата публикации: Вчера, 23:34 Просмотрено: 65

Министр культуры Тынис Лукас на кабинетном заседании правительства в четверг выступил с предложением отменить с нового сезона для учреждений культуры действующее 50-процентное ограничение на заполнение залов.



Если это предложение будет одобрено научным советом, то театры, концертные залы и кинотеатры смогут продавать билеты на все места в зале, передает «Актуальная камера».

Министр культуры обосновал свое предложение тем, что вирус распространяется не в театрах и концертных залах, а в других учреждениях.

«Правительство обратилось к научному совету, чтобы получить экспертную оценку. Я считаю, что организаторы культурных мероприятий сделали все для безопасности публики, я не имею в виду ночные клубы, речь идет о настоящих культурных событиях - спектаклях, концертах и киносеансах. Я считаю, что культурным учреждениям можно доверять, и они могут начать новый сезон со 100-процентным заполнением залов», - сказал Лукас.

ERR